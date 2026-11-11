Detuvieron al joven que "hizo de campana" en la brutal entradera del barrio San Carlos y a su padre

La violenta entradera que sufrió una familia del barrio San Carlos el pasado 24 de agosto, cuando tres personas encapuchadas ingresaron a la vivienda y, tras golpear con palos de hockey a uno de los moradores, los redujeron y robaron el vehículo familiar, sumó un nuevo capítulo este miércoles cuando tras un allanamiento realizado en Calle W. Morris entre M Fitte y De los Reservistas, detuvieron al joven de 22 años que hizo de campana y a su padre.

Según pudio saber este medio, luego de una serie de investigaciones realizadas por el Gabinete de Menores de la DDI, se ordenó un allanamiento en la vivienda mencionada, donde había sido individualizado el conductor del vehículo utilizado para realizar la entradera. De acuerdo a los testimonios, el joven no solo ofició como chofer, sino que también hizo apoyo logístico desde el exterior

Al llegar a la vivienda, los efectivos incautaron un revolver calibre .22 LR cargado con 5 cartuchos intactos del mismo calibre.

Por ello, la Dra. Adriana Baqueiro ordeno aprehensión del padre del detenido, que sería el propietario del arma en cuestión. Además se secuestró un teléfono celular para posterior análisis. Ambos hombres fueron trasladados a la UP 44 Batan.

El hecho original

La entradera ocurrió alrededor de las 10 de la mañana del 24 de agosto en una vivienda de Vieytes al 400. Según informaron fuentes policiales, el hombre de 33 años ingresaba a su domicilio a bordo de una Volkswagen Amarok gris claro cuando fue interceptado por tres sujetos.

Los delincuentes estaban encapuchados y utilizaban guantes. Si bien no exhibieron armas de fuego, redujeron al hombre y lo obligaron a ingresar a la vivienda, donde también se encontraba su esposa.

Un video al que accedió 0223 permite reconstruir la secuencia completa del asalto, que se extendió durante unos ocho minutos. En las imágenes se observa cómo los delincuentes abordan a los integrantes de la familia y los separan dentro de la vivienda: mientras que a la mujer la mantienen encerrada en la cocina, al hombre lo reducen y lo golpean con un palo de hockey para exigirle la entrega de objetos de valor y dinero.

Tras hacerse del botín, los delincuentes finalmente escaparon a bordo de la camioneta de la familia.