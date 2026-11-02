“Hoy pikamos”: confirman preventiva de policía acusado de colaborar con banda de ladrones

Un policía acusado de colaborar con una banda de delincuentes que cometían robos a viviendas seguirá detenido luego de que la Cámara de Apelación y Garantías rechazar la apelación de la defensa al dictado de prisión preventiva.

Con la resolución de la Sala II dictada este lunes, Nahuel Paz, que se desempeñaba en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) hasta que fue desafectado por la Auditoría General de Asuntos Internos, seguirá detenido mientras avanza la investigación a cargo del fiscal Mariano Moyano.

Se desempeñaba en la UTOI.

Según la hipótesis por la que fue imputado, Paz habría facilitado detalles de las comunicaciones que tenía la frecuencia policial al momento del hecho, puntualmente en una entradera registrada en la ciudad de Batán en marzo de este año. El Juez de Garantías Gabriel Bombini había dictado la prisión preventiva que apeló el abogado penalista Mauricio Varela.

El ex policía está acusado de los delitos de robo quíntuplemente agravado por su comisión en lugar poblado y en banda, por su comisión con escalamiento, con efracción, por el empleo de arma y por resultar miembro integrante de la fuerza policial, de manera subsidiaria por encubrimiento agravado por el delito precedente; por incumplimiento de los deberes de funcionario público e incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión del delito, y por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, en carácter de autor.

Más allá de la criticas de la defensa en orden a las inferencias del personal policial al analizar las comunicaciones telefónicas, los jueces Juan Pablo Lódola, Adrián Angulo y Marcelo Medina entendieron que la participación reprochada a Paz estaba “suficientemente acreditada, bajo las exigencias del presente estadio procesal”.

Lo resolvió la Sala II.

Los miembros de la Sala entendieron que el fin de las comunicaciones analizadas era “brindar información de la modulación policial, encontrándose acreditado con el grado de probabilidad propio de esta etapa, que los imputados actuaban de manera coordinada y con división de roles, monitoreando Paz las comunicaciones radiales de la fuerza policial -modulaciones- a las que por su condición de funcionario policial tenía acceso, con el fin de procurar la impunidad del suceso, eludir la intervención policial y así asegurar el resultado del desapoderamiento”.

En la transcripción de las escuchas telefónicas y mensajes de texto se estableció que Paz estaba agendado como “Oreja” y que recibió una gran cantidad de mensajes en los que se le ponía sobre aviso para el accionar: "Chipiate para hoy", "tipo 12 y media salgo a la calle" "ahora te digo una calle y salgo para ahí”, "Oreja ya estas" y "hoy pikamos" son algunos tramos de las charlas.

Para los jueces los elementos probatorios reunidos resultan suficientes para acreditar la participación del causante en los hechos endilgados, como así también para mantener la privación de la libertad del causante, la que resulta razonable adecuada y proporcional al objeto de tutela, manteniendo los parámetros de peligrosidad procesal analizados.