Salvaje entradera a jubilados en Parque Luro: esperaron que abriera la puerta para saltar la reja y golpearlos

Vigilaron el ingreso de la casa y lo sorprendieron antes de que pudiera cerrar la puerta.

Una brutal entradera se registró este jueves por la tarde en el barrio Parque Luro, donde una pareja de adultos mayores fue golpeada por un grupo de cuatro delincuentes que saltaron la reja y sorprendieron al hombre cuando regresaba a su vivienda.

El episodio ocurrió alrededor de las 13 y quedó registrado por una cámara de seguridad, en la que se observa que una de las víctimas desciende de su vehículo y lentamente, debido a una visible disminución en su movilidad por un problema en su espalda, enfila hacia la entrada.

Aunque el sujeto de avanzada edad consiguió acceder al inmueble, los ladrones se encontraban vigilándolo y antes de que pudiera cerrar la puerta, uno de ellos trepó el enrejado y se escabulló en la casa.

Segundos más tarde, otros tres integrantes de la banda, también con sus rostros cubiertos, repitieron la acción y entraron a la propiedad sin ser vistos por los automovilistas, peatones o ciclistas que se encontraban en la zona, mientras un quinto sujeto aguardaba en un rodado de color blanco.

De acuerdo a un familiar de las víctimas, los jubilados fueron salvajemente golpeados por los malvivientes, que serían "muy jóvenes", aunque no hubo precisiones acerca de los elementos sustraídos.

Después de algunos minutos en los que nadie sospechó que sus vecinos recibían una paliza, los agresores salieron del mismo modo en que habían entrado y se dieron a la fuga en el auto que los esperaba unos escasos metros atrás.