Entradera en El Grosellar: banda asaltó a matrimonio y escapó por el patio trasero

Al menos cinco delincuentes encapuchados y con prendas oscuras sorprendieron a un hombre y su mujer cuando salían de su vivienda en el barrio El Grosellar, los obligaron a ingresar, ataron y asaltaron antes de escapar por los fondos de inmueble cuando llegó la policía.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho ocurrió cerca de las siete y media de la mañana del miércoles cuando un hombre de 77 años y una mujer de 70 salieron con su vehículo de una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Unamuno y Zacagnini cuando fueron sorprendidos por la banda.

Sucedió en la zona norte de la ciudad.

Los delincuentes bajaron de un auto de color gris e interceptaron a las víctimas, impidiendo su huida e ingresando por la fuerza a la vivienda. Una vez en el interior, redujeron a la mujer, a quien ataron a una silla, mientras exigían dinero al hombre y registraban las distintas habitaciones en busca de elementos de valor.

Tras sustraer tres mil dólares, medio millón de pesos, un celular, un juego de llaves y un par de anteojos se dieron a la fuga a pie por el sector trasero del inmueble al advertir la llegada de móviles policiales.

Personal de la comisaría séptima y de Policía Científica hicieron las actuaciones ordenadas por el fiscal Mariano Moyano en el marco de una causa por robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego.