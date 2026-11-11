“Actuamos rápido”: cómo asistieron los guardavidas al hombre que sufrió un paro en la playa

“Actuamos rápido”: una guardavidas contó cómo asistieron al hombre que sufrió un paro en la playa

Un dramático episodio se vivió este miércoles por la mañana en Playa Las Toscas, cuando un hombre de 60 años sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en la zona de la bajada pública del Torreón del Monje. La rápida intervención de los guardavidas fue clave para asistirlo y realizarle maniobras de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.

Morena Mestralet, una de las guardavidas que participó del operativo, relató que el hecho ocurrió en la denominada Popular 9, mientras ella se encontraba junto a una compañera en la Popular 8, a unos 100 o 150 metros de distancia.

"Nos enteramos cuando nuestros compañeros ya estaban ahí porque veíamos un tumulto. No sabíamos qué pasaba, nos acercamos con la camilla", contó en diálogo con 0223.

Al llegar, sus compañeros Nahuel Fernández y Luciana del Rey ya habían comenzado con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Luego se sumó Sabrina Neagoe, quien tomó el lugar de Luciana para continuar con las tareas de asistencia.

En paralelo, se había solicitado una ambulancia. Morena explicó que volvió a comunicarse con el servicio de emergencias y también dio aviso al jefe del operativo para mantenerlo al tanto de la situación.

Uno de los aspectos que destacó fue la rapidez con la que llegó la asistencia médica. "La ambulancia tardó cinco minutos, sinceramente fue súper rápido. Llegó con asistencia policial también, que eso está muy bueno", señaló.

El hombre fue colocado en una camilla y trasladado en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Según el relato de la guardavidas, durante el traslado se produjo una señal alentadora: "En la ambulancia dio signos vitales".

Morena también contó que el hombre estaba acompañado por su esposa, quien atravesó momentos de mucha angustia mientras se desarrollaba el operativo.

Finalmente, resaltó el trabajo coordinado de todo el equipo de guardavidas, que permitió actuar rápidamente ante una emergencia de extrema gravedad. "La verdad que fue muy buena la asistencia de todos nuestros compañeros porque actuamos rápido y se llegó lo mejor que se pudo", concluyó.

La intervención generó momentos de tensión entre quienes disfrutaban de la jornada en la playa, pero la rápida respuesta de los guardavidas y del Same permitió brindar asistencia inmediata al hombre.