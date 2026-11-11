Tragedia en el centro: murió un joven tras caer de un edificio

Un joven de aproximadamente 30 años falleció este miércoles por la tarde luego de caer desde un cuarto piso hacia el pulmón de un edificio ubicado en pleno centro de Mar del Plata.

El trágico episodio ocurrió en inmediaciones de la intersección de Mitre y Moreno y motivó un importante despliegue de los servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal del Same y personal de Rescate. Al arribar, constataron el fallecimiento del adolescente.

Según las primeras informaciones a las que tuvo acceso 0223, el hombre se encontraba en la terraza antes de caer. El hecho se encuentra bajo investigación para establecer lo ocurrido.

La zona permanece con presencia policial mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

NOTICIA EN DESARROLLO.-