Choque y vuelco en el centro: un hombre fue trasladado al Higa

Espectacular vuelco de un auto en Gascón y Catamarca.

Por motivos que son materia de investigación, un auto conducido por un hombre impactó contra otro vehículo y volcó en la tarde de este domingo en el centro de Mar del Plata. La víctima debió ser asistida y trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El siniestro vial se registró alrededor de las 18 en la intersección de Gascón y Catamarca, donde un Ford Ka de color gris colisionó contra un Renault Clio y quedó dado vuelta casi sobre la ochava.

El automovilista de 66 años sufrió politraumatismos y fue remitido al Higa.

Según pudo averiguar 0223, el rodado que volcó era conducido por un sujeto de 66 años, que producto del violento accidente sufrió politraumatismos y debió ser atendido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same).

Después de las primeras atenciones, el automovilista fue remitido al nosocomio local, mientras que la conductora del Clio salió ilesa del choque y no requirió la asistencia médica.

De momento no fueron informadas las causas que produjeron el impacto y el hombre permanece en el Higa.