"Está en pedo y se hace el piola": pelea a las piñas en plena avenida Colón
Peatones filmaron el momento de la pelea entre un joven y un adulto mayor. Aseguró que le había robado.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una pelea entre dos hombres en situación de calle en el centro de Mar del Plata derivó en la intervención de las autoridades, que aprehendieron a uno de los involucrados en la gresca.
El episodio ocurrió alrededor de las 17 de este jueves en la avenida Colón entre San Luis y Córdoba, donde un joven y un hombre mayor comenzaron a discutir y terminaron a las piñas.
De acuerdo al video registrado por una transeúnte, el conflicto inicio en la calle, detrás de un contenedor, y continuó en la vereda con los dos protagonistas en el suelo, hasta que efectivos de la Bonaerense y Utoi los separaron y redujeron.
"Está en pedo y se hace el piola", fue la explicación de uno de los indigentes, mientras era registrado por el agente, que le pidió que apoyara las manos contra la pared.
Sin embargo, el hombre quedó en libertad y sostuvo que la riña se desató porque el joven le había robado. El segundo sí fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial.
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