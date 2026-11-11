Un auto despistó y volcó en ruta 56: sus dos ocupantes fueron trasladados al hospital

Los dos ocupantes del auto volcado en ruta 56 fueron trasladados al hospital de Madariaga.

Dos personas resultaron heridas este miércoles tras un despiste seguido de vuelco ocurrido en la ruta provincial 56, a la altura del kilómetro 35, en jurisdicción de General Madariaga.

El siniestro involucró a un automóvil marca Chery, modelo Fullwin, que circulaba en sentido descendente. Por causas que se investigan, el conductor, de 58 años, perdió el control del vehículo, que terminó despistando y volcando sobre la banquina, en un sector de pasto.

En el rodado viajaba también un acompañante de 46 años. Ambos ocupantes, domiciliados en Villa Gesell, sufrieron diversas excoriaciones y fueron trasladados al hospital de General Madariaga para recibir atención médica.

El automóvil marca Chery, modelo Fullwin, siniestrado en ruta 56.

Según el informe del Departamento de Seguridad Vial, las dos personas se encontraban conscientes al momento de la intervención policial.

En el lugar se solicitó la presencia de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. La fiscalía UFID N.º 8 de General Madariaga dispuso las actuaciones judiciales por lesiones culposas. El vehículo quedó sobre la banquina y el siniestro no provocó obstrucciones en la calzada.