En Madariaga apuntan contra Kicillof por la falta de patrulleros y pedirán declarar la emergencia

El intendente Santoro y sus funcionarios junto a las autoridades policiales de Madariaga.

Desde la municipalidad de General Madariaga anticiparon que solicitarán declarar la emergencia del parque automotor policial ante la falta de respuestas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El gobierno de Carlos Esteban Santoro cuestionó la ausencia de soluciones a los reiterados reclamos y advirtió que el municipio debió destinar más de 60 millones de pesos adicionales para sostener el funcionamiento de las fuerzas de seguridad.

La iniciativa será presentada ante el Concejo Deliberante y responde a la crítica situación que atraviesan el Comando de Prevención Rural (CPR) y la policía comunal. Actualmente, ambas dependencias cuentan con apenas un vehículo operativo cada una, una disponibilidad que compromete las tareas de prevención y patrullaje en todo el distrito.

29 efectivos para cubrir más de 700 kilómetros de caminos

El panorama es especialmente delicado en el ámbito rural. El CPR dispone de 29 efectivos para cubrir más de 700 kilómetros de caminos, pero solamente tiene un móvil en condiciones de funcionamiento. Otros tres patrulleros permanecen fuera de servicio por desperfectos mecánicos, entre ellos roturas de motor y problemas en el tren delantero.

Desde el Ejecutivo local señalaron que las autoridades policiales realizaron desde principios de año reiteradas presentaciones ante el Ministerio de Seguridad bonaerense para advertir sobre el deterioro de los vehículos y solicitar asistencia. Sin embargo, aseguraron que hasta el momento no recibieron respuestas concretas.

La Policía Comunal atraviesa una situación similar: cuenta con un solo patrullero operativo y, además, hace aproximadamente un mes el Ministerio de Seguridad requirió uno de sus vehículos, sin que hasta ahora haya precisiones sobre su devolución.

Crítica situación en el servicio de la policía bonaerense en Madariaga.

Más de $60 millones para cubrir gastos que corresponden al gobierno bonaerense

Uno de los principales cuestionamientos del gobierno municipal apunta al financiamiento provincial del sistema de seguridad. Según detallaron, el Ministerio de Seguridad transfiere apenas 9,9 millones de pesos mensuales, un monto que permanece sin modificaciones desde hace 18 meses, pese al aumento de los costos de funcionamiento.

Desde la Municipalidad remarcaron que la provisión de insumos policiales, las reparaciones y el mantenimiento de los patrulleros, además de la conservación de comisarías y destacamentos, son responsabilidades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, ante la falta de recursos suficientes, General Madariaga debió destinar desde enero más de 60 millones de pesos adicionales de sus propias arcas para garantizar la continuidad del servicio.

La situación del CPR refleja la dimensión del problema: los fondos que recibía del Ministerio para el funcionamiento de los móviles eran de apenas 80.000 pesos por vehículo cada 15 días, una suma que el municipio considera insuficiente incluso para afrontar los gastos de combustible y las recorridas preventivas.

La falta de patrulleros llegó al punto de que municipios vecinos debieron colaborar con el préstamo de vehículos para que puedan continuar los recorridos de prevención en la zona rural.

Productores rurales podrían aportar para reparar los patrulleros

En medio de los reclamos de los productores por la falta de patrullaje, el intendente Esteban Santoro mantuvo una reunión con representantes de la Asociación Rural de General Madariaga, el jefe del CPR y autoridades de la policía comunal para analizar alternativas frente a la emergencia.

Durante el encuentro se evaluó la posibilidad de conformar una subcomisión dentro de la entidad rural para que los productores puedan realizar aportes económicos destinados a reparar los tres patrulleros que permanecen fuera de servicio.

También se planteó que, si el Gobierno bonaerense continúa sin responder a los reclamos, podría analizarse una modificación para 2027 de la Tasa de Seguridad que pagan tanto los productores rurales como los vecinos del casco urbano.

Desde el Ejecutivo advirtieron que las posibilidades económicas municipales tienen un límite y que continuar incrementando los aportes propios para cubrir estas necesidades podría afectar otras áreas y servicios esenciales.

Reclamos a Javier Alonso sin respuestas

El gobierno de Santoro también cuestionó la falta de soluciones después de las gestiones institucionales realizadas ante el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Según señalaron, el intendente agotó las instancias de comunicación con el funcionario provincial para advertir sobre el deterioro del parque automotor y reclamar recursos que permitan recuperar la capacidad operativa de las dependencias policiales.

A la falta de móviles se suman, de acuerdo con el planteo municipal, la insuficiente cantidad de efectivos para atender las necesidades del distrito y las dificultades vinculadas con la reiteración de hechos delictivos.