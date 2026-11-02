Atacaron un móvil municipal y destrozaron un semáforo: los aprehendieron y quedaron libres

Los dos aprehendidos en Madariaga por disturbios en la vía pública y peleas callejeras.

Un móvil de la municipalidad de General Madariaga y un semáforo resultaron dañados a piedrazos por dos hombres que luego de quedar aprehendidos recuperaron la libertad pocas horas después. El episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre en medio de una confrontación entre varias personas que motivó la intervención policial y de la patrulla urbana.

El hecho se registró en la intersección de avenida San Martín y Sarmiento. Según el informe policial, cuando los efectivos llegaron al lugar, personal de la patrulla urbana les informó que dos individuos habían arrojado piedras contra un vehículo municipal y uno de los semáforos ubicados en esa esquina.

Como consecuencia del ataque, el móvil sufrió una abolladura en el marco de la puerta trasera derecha.

La situación se agravó cuando los involucrados adoptaron una actitud hostil hacia los efectivos policiales. De acuerdo con lo informado, se negaron a ser identificados y permanecieron con piedras en sus manos, en una actitud intimidatoria hacia el personal interviniente.

Ante ese escenario, los uniformados procedieron a la aprehensión de ambos hombres, de 27 y 29 años, domiciliados en General Madariaga.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Defensa N.º 8 de General Madariaga, que avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes. Entre ellas, la notificación del artículo 60 del código procesal penal por los delitos de resistencia y atentado a la autoridad y daño.

Sin embargo, pese a los daños ocasionados al vehículo municipal y al semáforo, y a la resistencia que habrían ofrecido durante el procedimiento, los dos hombres recuperaron la libertad pocas horas después de sus aprehensiones.

El episodio vuelve a poner en discusión la respuesta judicial ante hechos que involucran daños a bienes públicos y enfrentamientos con el personal encargado de intervenir en situaciones de conflicto.