Fue un susto: Peñarol pasó de dominar a sufrir, pero encontró la fórmula para llevarse un triunfazo

El equipo de Leandro Ramella sufrió el inicio del último cuarto pero cerró mejor el partido y se quedó con su sexto triunfo en la temporada.

Peñarol volvió a demostrar que atraviesa un gran comienzo de temporada en la Liga Nacional. En Vicente López, el equipo de Leandro Ramella derrotó a Platense por 79-75 y consiguió su sexta victoria en siete presentaciones. Sin embargo, el triunfo estuvo lejos de ser sencillo: el conjunto marplatense sufrió una remontada demoledora del Calamar, llegó a quedar abajo en el marcador y tuvo que reaccionar en el momento más complicado para llevarse un resultado muy valioso.

La gran figura de la noche fue Franco Giorgetti, quien terminó con 22 puntos y 6 rebotes y apareció en los momentos determinantes del encuentro. También fue importante Agustín Pérez Tapia, con 10 unidades, 7 rebotes y 6 asistencias. Cabe recordar que el "Milrayita" volvió a presentarse sin Al Thornton y Selem Safar, ambos recuperándose de sus respectivos desgarros y se espera que regresen con el equipo para el mes de diciembre.

El 18-0 de Platense puso en jaque a Peñarol, pero Giorgetti apareció en el momento justo

El equipo marplatense comenzó mejor y encontró en Giorgetti y Vega las principales vías de anotación para establecer un parcial inicial de 8-0. Platense respondió con Grun, Copes y Smaniotti, aunque no consiguió evitar que el Milrayitas cerrara el primer cuarto arriba por 19-17.

En el segundo período, Peñarol sostuvo la intensidad, encontró buenas respuestas colectivas y llegó a sacar nueve puntos de ventaja. El Calamar intentó reaccionar desde el perímetro, pero los visitantes mantuvieron el control y se fueron al descanso largo ganando 48-41, con 15 puntos de Giorgetti.

Después del entretiempo, el conjunto de Ramella logró administrar la diferencia y llegó a establecer una máxima de 12 unidades. El desarrollo perdió ritmo por las interrupciones y las infracciones, pero Peñarol encontró distintas alternativas ofensivas para sostenerse al frente. Platense nunca dejó de buscar la remontada y mantuvo a Grun como una de sus principales amenazas. Así, los marplatenses ingresaron al último cuarto con una ventaja de 64-56 y la sensación de tener el partido bajo control.

Sin embargo, todo cambió en el inicio del período decisivo. Platense salió decidido a revertir la historia, metió un parcial de 10-0 en poco más de dos minutos y pasó al frente. El equipo local llegó a extender su racha hasta un impactante 18-0, contando el cierre del tercer cuarto, y puso contra las cuerdas a Peñarol. Ramella debió pedir minuto para frenar la reacción, pero el Milrayitas encontró respuestas en el momento justo: Basualdo aportó puntos importantes y luego Pérez Tapia y Jaime ayudaron a recuperar el liderazgo. Allí apareció nuevamente Giorgetti con un triple fundamental para encaminar la victoria, que terminó de asegurarse con una pérdida de Burgos a cinco segundos del cierre.

Con este resultado, Peñarol alcanzó un récord de seis victorias y una derrota, ratificando su gran arranque en la Liga Nacional pese a las ausencias por lesión. El próximo compromiso será este viernes frente a Ferro, en el estadio Héctor Etchart, donde buscará prolongar su buen momento y seguir consolidándose entre los protagonistas de la competencia.

Síntesis:

Peñarol: Giorgetti 22, Pérez Tapia 10, Basualdo 10, Vega 10, Bednarek 9, Jaime 7, Guerra 7, Chiaraviglio 4

Marcador: 17-19, 41-48, 56-64, 75-79

Estadio: "Microestadio Ciudad de Vicente López"