Peñarol recuperó la sonrisa con una actuación que ilusiona en la Liga Nacional

El equipo de Leandro Ramella se recuperó rápidamente de su primera derrota de la temporada y derrotó a Olímpico de La Banda para cerrar se segunda gira de visitante de la temporada.

Peñarol volvió a demostrar que tiene variantes para competir en la Liga Nacional de Básquet. Después de sufrir el sábado su primera derrota de la temporada, el conjunto dirigido por Leandro Ramella se recuperó rápidamente y consiguió un valioso triunfo por 87-74 frente a Olímpico de La Banda, en Santiago del Estero. Así, el "Milrayitas"alcanzó su quinta victoria y cerró su paso por tierras santiagueñas con una sonrisa.

El triunfo tuvo un valor agregado por las ausencias de Selem Safar y Al Thornton, quien no sumó minutos debido a una molestia muscular. Sin embargo, aparecieron otras figuras para sostener al equipo. Agustín Pérez Tapia fue el máximo anotador con 22 puntos, mientras que Iván Basualdo aportó un doble-doble de 14 unidades y 10 rebotes. Luciano Guerra sumó 15, Ignacio Bednarek terminó con 10 y Andrés Jaime repartió ocho asistencias.

El conjunto marplatense marcó diferencias desde el comienzo con un parcial de 11-0, aprovechando la circulación de pelota y su superioridad en la pintura. Olímpico logró reaccionar y hasta pasó momentáneamente al frente en el segundo cuarto, pero Peñarol encontró respuestas desde el perímetro con los triples de Pérez Tapia y Giorgetti. Con un buen cierre de la primera mitad, se fue al descanso largo arriba por 43-35.

En el tercer período, los dirigidos por Ramella volvieron a tomar distancia con un parcial de 7-0 y llegaron a establecer una máxima de 15 puntos. El local reaccionó con un contundente 12-2 y consiguió meterse nuevamente en partido, pero cuando el desarrollo se complicó apareció Pérez Tapia para hacerse cargo de las ofensivas y mantener a Peñarol al frente por 67-58 antes del último cuarto.

Olímpico intentó la remontada con varios aciertos desde larga distancia y llegó a ponerse a solamente tres puntos. Sin embargo, el equipo de Garay y Santiago volvió a encontrar en Pérez Tapia las soluciones ofensivas que necesitaba y completó su tarea con una destacada actuación defensiva de Vega, clave con tapas y recuperaciones. Finalmente, Peñarol cerró el partido por 87-74 y se llevó una victoria importante para recuperar confianza.

Ahora, el equipo marplatense tendrá algunos días de descanso antes de afrontar una nueva gira por Buenos Aires, donde enfrentará a Platense el 11 de noviembre en Vicente López y el 13 de noviembre a Ferro en Caballito. Después llegará el parate por la ventana FIBA y el regreso a la competencia será el 10 de diciembre, cuando tendrá por delante tres compromisos consecutivos en condición de local.

Síntesis:

Peñarol: Pérez Tapia 22, Guerra 15, Basualdo 14, Bednarek 10, Jaime 9, Giorgetti 8, Chiaraviglio 4, Vega 3, Amán 2

Marcador: 17-20, 35-43, 58-67, 74-87

Estadio: "Estadio Vicente Rosales"

Fotos: Prensa Peñarol