Empujaban un auto y descubrieron que tenía pedido de secuestro

Un hombre de 32 años que estaba al volante de un auto que empujaban varias personas fue aprehendido el martes a la noche luego de confirmar que el rodado registraba un pedido de secuestro activo.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que llegó a la zona de Brandsen y Ecuador dónde varias personas empujaban un VW Polo de color gris.

Al verificar los datos del vehículo a través del sistema informático policial constataron que registraba un pedido de secuestro activo, solicitado por la comisaría cuarta en el marco de una causa por hurto automotor desde el 14 de septiembre de 2010.

"Consultado por la documentación del rodado, el conductor manifestó no contar con ella en ese momento", informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Ana Caro dispuso el secuestro del automóvil, la notificación de la formación de causa al conductor por el delito de encubrimiento y la realización de las diligencias correspondientes.