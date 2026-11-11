Se pelearon a trompadas por una casa hasta que llegó la policía

Un llamado a la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar que denunció una pelea entre varias personas derivó en la aprehensión de un joven de 25 años acusado de agredir a otros dos sujetos.

Efectivos de la dependencia llegaron a una vivienda en la calle Rio Grande al 100 donde hallaron a dos personas de 36 y 45 años que presentaban lesiones en sus rodillas, codos y pómulos

"Los primeros datos recabados en el lugar señalaron que el conflicto se originó por la posesión de un inmueble", señalaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la notificación de causa por lesiones leves y el traslado del joven a la Unidad Penal N°44 de Batán.