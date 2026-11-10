Avances en una investigación por robo: un segundo sospechoso fue identificado y notificado de la causa

Efectivos policiales durante el allanamiento realizado en el partido de Villa Gesell.

La investigación por un robo cometido en una vivienda de Mar Azul sumó un nuevo avance con la identificación de un segundo sospechoso y un allanamiento en el que la policía secuestró un teléfono celular considerado de interés para la causa.

El hecho había ocurrido en una propiedad de la zona de Copacabana, entre las calles 43 y 44, donde delincuentes ingresaron después de forzar la puerta de acceso y sustrajeron distintos elementos del interior.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, el personal policial logró avanzar en la identificación de uno de los involucrados. En un primer procedimiento realizado en el domicilio de uno de los sospechosos, los investigadores recuperaron parte de los objetos robados y aprehendieron a uno de los hombres.

El nuevo acusado del robo sucedido días atrás en Mar Azul.

Nuevo acusado de estar implicado en el robo en Mar Azul

Sin embargo, las tareas investigativas continuaron con nuevas averiguaciones y declaraciones de vecinos, que permitieron establecer la identidad de otro presunto implicado.

Con una orden judicial, los efectivos concretaron un segundo allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de Monte Hermoso y calle 38, en Mar Azul. Durante el operativo secuestraron un teléfono celular Samsung Galaxy A04e, que quedó incorporado a la investigación.

El teléfono confiscado por la policía en el marco de la causa por el robo acontecido en Mar Azul.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el segundo sospechoso fue notificado de la formación de la causa, aunque no se adoptaron medidas restrictivas de su libertad.

La investigación continúa bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID) N.º 7 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón.

Del procedimiento participaron efectivos de distintas dependencias policiales, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).