Tiraron al piso y golpearon a una mujer para robarle el auto

Un adolescente acusado de ser uno de los tres sujetos que el martes a la tarde golpeó y tiró al piso a una mujer de 76 años para robarle el automóvil en el barrio Fortunato de la Plaza, fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán.

La víctima llegaba a su casa en la zona de Bouchard al 6900 a bordo de un auto Renault Kwid cuando fue sorprendida por tres hombres que le abrieron la puerta del vehículo, la tiraron al suelo y la golpearon. Además, la habrían amenazado antes de sustraerle el automóvil y escapar del lugar.

Sucedió el martes a la noche en el barrio Fortunato de la Plaza.

Tras recibir la alerta, se desplegó un operativo policial que permitió localizar el vehículo en inmediaciones de avenida Fortunato de la Plaza y Monseñor Rau. En paralelo, un expolicía que había observado movimientos sospechosos logró retener a uno de los presuntos involucrados, quien habría descendido del rodado junto con otros dos sujetos y luego intentado escapar a pie.

El adolescente fue identificado y trasladado a la dependencia policial mientras que la víctima fue llevada por un familiar a la Clínica del Niño y la Madre para recibir atención médica.

"En el interior del vehículo sustraído, la mujer llevaba un teléfono celular, una cartera con documentación y tarjetas, aproximadamente 90.000 pesos, ropa y un manojo de llaves", informaron autoridades policiales.

Un adolescente de 17 años fue aprehendido.

Personal policial preservó los lugares de interés para la investigación y se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. La investigación continúa para identificar y localizar a los otros dos presuntos participantes.

El fiscal Walter Martinez Soto Intervino del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la aprehensión del adolescente y actuaciones por robo automotor agravado por su comisión en poblado y en banda.