Provocó disturbios en el centro y se enojó con la policía

Un sujeto se encontraba en aparente estado de ebriedad y ocasionó disturbios en la vía pública fue aprehendido por personal policial y trasladado a la comisaría primera donde labraron las actuaciones de rigor.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que llegó a la zona de Hipólito Yrigoyen entre 9 de Julio y 3 de Febrero donde el joven de 25 años había ocasionado disturbios. Más allá de las directivas impartidas hizo caso omiso a cada una de ellas.

Tiene 25 años.

“Ante esta situación, el personal interviniente procedió a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial para la realización de las actuaciones correspondientes”, informaron autoridades policiales.

Desde el Juzgado Correccional Nº 4 dispusieron la notificación de contravención y su posterior libertad.