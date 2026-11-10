Lesionó a dos policías que lo identificaron y golpeó su cabeza contra el patrullero

Un hombre de 25 años que transportaba varios objetos de origen incierto envueltos por una frazada fue aprehendido el martes a la madrugada en el centro luego de agredir a los dos policías que intentaron identificarlo.

Fuer personal del Comando de Patrullas Norte que realizaba recorridas preventivas en inmediaciones de las calles Moreno y Santiago del Estero el que interceptó al joven para verificar los elementos que llevaba consigo. El individuo se negó reiteradamente a acatar las órdenes policiales y adoptó una actitud agresiva, arrojando patadas contra los efectivos que intervenían en el procedimiento.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría primera.

“Ante esta situación, se solicitó colaboración de otros móviles policiales, cuyos efectivos lograron reducirlo y colocarle las esposas, pero durante el forcejeo, dos efectivos policiales resultaron con lesiones en una de sus manos y una de sus piernas, respectivamente”, informaron autoridades policiales.

Durante el traslado a la dependencia policial, el aprehendido comenzó a golpearse la cabeza contra el interior del móvil, provocándose autolesiones.

Momento del traslado.

En presencia de un testigo se procedió al secuestro de los elementos que llevaba consigo, consistentes en una mochila, un minicompresor o inflador inalámbrico, su correspondiente estuche y accesorios de conexión, un par de patines en línea, un casco de protección y un juego de rodilleras y coderas.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la notificación de formación de causa por el delito de lesiones leves agravadas por ser producida a un funcionario público y su posterior traslado a Tribunales para prestar declaración.