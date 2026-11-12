Desesperada búsqueda de una joven en Mar del Plata: su teléfono está apagado

Desesperada búsqueda de una joven desaparecida en Mar del Plata: su teléfono está apagado

Familiares y allegados buscan intensamente a Emily, una joven del barrio Playa Serena que se encuentra desaparecida desde ayer a las 19.30.

Según indicaron sus familiares, fue vista por última vez en inmediaciones de Juan B. Justo, cuando pasaba por un local comercial, frente al Hospital Regional de Mar del Plata.

La joven fue vista por última vez ayer a las 19.30 en inmediaciones de Juan B. Justo, frente al Hospital Regional de Mar del Plata.

La preocupación crece con el paso de las horas, ya que, desde ese momento, su teléfono celular permanece apagado. "Es algo que ella nunca hace, porque siempre está en contacto con nosotros", manifestó su mamá en redes sociales.

Además remarcó que la joven no suele salir sola y que habitualmente permanece en su casa.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, la familia ya realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría 11 y solicita la colaboración de la comunidad para reconstruir sus últimos movimientos.

La familia realizó la denuncia y pide colaboración para reconstruir sus últimos movimientos.

En ese sentido, pide que cualquier persona que haya podido verla o tenga información sobre lo ocurrido se comunique con ellos. "Necesitamos saber si se subió a algún auto, si habló con alguien o si alguien se la llevó. Cualquier dato, por más pequeño que parezca, puede ser de gran ayuda", expresó.

Quienes puedan aportar algún dato sobre Emily o hayan observado algún movimiento sospechoso en la zona del Hospital Regional pueden comunicarse al 223 543-2609 o al 911.