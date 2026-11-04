Tras nueve días, apareció la mujer que era intensamente buscada en Mar del Plata

Tras nueve días de búsqueda, apareció la mujer que era intensamente buscada en Mar del Plata

Luego de más de una semana de incertidumbre y preocupación, apareció Marilín Andrea Quinteros, la mujer de 34 años que era intensamente buscada en Mar del Plata.

La mujer había sido vista por última vez el domingo 25 de octubre y, desde ese momento, sus familiares y allegados no habían vuelto a tener contacto con ella. La falta de novedades motivó una intensa búsqueda y un pedido de colaboración a la comunidad para intentar dar con su paradero.

La noticia fue confirmada por Red Solidaria.

La denuncia había sido radicada la Comisaría Segunda de Mar del Plata, que difundió la información y solicitó que cualquier persona que pudiera aportar datos sobre la mujer se comunicara con las autoridades policiales.

Finalmente, tras varios días de incertidumbre, Red Solidaria Mar del Plata confirmó que la mujer fue encontrada, llevando tranquilidad luego de una búsqueda que había generado preocupación en la comunidad.

Quinteros había sido vista por última vez el domingo 25 de octubre

Misterio por la desaparición de un hombre de 74 años

Claudio Baeza Rivera, de 74 años y nacionalidad chilena, es intensamente buscado desde el pasado 10 de agosto, cuando desapareció de su vivienda ubicada en Lobería al 4200, en el barrio Parque Palermo de Mar del Plata. El hombre está radicado en Argentina desde hace unos 40 años y su ausencia fue advertida por los vecinos.

La desaparición ocurrió días después de una fuerte discusión con unos inquilinos a quienes buscaba desalojar. Durante un allanamiento en su vivienda, la Policía encontró su celular, anteojos y documentación, pero no logró establecer qué ocurrió. Además, los inquilinos habrían asegurado que Claudio había viajado a Chile y que no regresaría hasta diciembre, aunque sus familiares en ese país confirmaron que no se encontraba allí.

Claudio Baeza Rivera, de 74 años y nacionalidad chilena

A pesar del paso de los meses, no hay novedades sobre su paradero. Sus vecinos, que lo conocen desde hace casi cuatro décadas, continúan preocupados y reclaman avances en la investigación. Quienes puedan aportar información para encontrarlo pueden comunicarse al 911 o al teléfono 223 6954510.