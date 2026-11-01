Alivio: encontraron a la mujer con Alzheimer que había escapado del geriátrico

La señora ya se encuentra junto a su familia, según informaron esta tarde.

Encontraron en la tarde de este domingo a la mujer que había escapado al mediodía de su geriátrico. El hecho generó máxima preocupación porque padece Alzheimer y temían que se encontrara desorientada.

Se trataba de una mujer de 73 años, que se aloja en un hogar ubicado en la calle Los Eucaliptos al 700, y alrededor de las 12:30 había salido a la calle sin ser percibida por los responsables de la institución.

Su hijo comunicó la noticia de que ya había sido encontrada.

Producto de su enfermedad, la jubilada podía estar confundida y perdida por el barrio Bosque Alegre, comprendido por las avenida Juan B. Justo, Reforma Universitaria, Polonia y la calle Heguilor.

Sin embargo, horas más tarde, pasadas las 19, su hijo le informó a 0223 que la mujer había sido encontrada en la zona y que se encontraba en buen estado de salud.