Alivio: encontraron a la mujer con Alzheimer que había escapado del geriátrico
Había salido del hogar a las 12:30 de este domingo y la hallaron alrededor de las 19 por la zona.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Encontraron en la tarde de este domingo a la mujer que había escapado al mediodía de su geriátrico. El hecho generó máxima preocupación porque padece Alzheimer y temían que se encontrara desorientada.
Se trataba de una mujer de 73 años, que se aloja en un hogar ubicado en la calle Los Eucaliptos al 700, y alrededor de las 12:30 había salido a la calle sin ser percibida por los responsables de la institución.
Producto de su enfermedad, la jubilada podía estar confundida y perdida por el barrio Bosque Alegre, comprendido por las avenida Juan B. Justo, Reforma Universitaria, Polonia y la calle Heguilor.
Sin embargo, horas más tarde, pasadas las 19, su hijo le informó a 0223 que la mujer había sido encontrada en la zona y que se encontraba en buen estado de salud.
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