Osse reguló el uso de inteligencia artificial y estableció controles para sus empleados

En una decisión que busca adaptarse a las nuevas dinámicas de gestión, Obras Sanitarias Sociedad de Estado (Osse) aprobó una política para regular el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) dentro de la empresa municipal. La medida alcanza a todos sus empleados y directivos, establece mecanismos de control sobre las plataformas que se utilizan y fija pautas para evitar que información sensible de la organización pueda quedar expuesta en servicios externos.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 875, que incorpora una "Política de Uso Responsable de Inteligencia Artificial". Entre sus principales disposiciones, establece que todas las gerencias deberán informar a la Gerencia de Sistemas qué herramientas utilizan o tienen previsto incorporar, con qué finalidad y en qué tareas o procesos serán empleadas. También deberán detallar, cuando corresponda, qué tipo de información será ingresada o procesada mediante esos sistemas.

La resolución de Tomás Amato establece que los resultados generados por IA deberán ser supervisados y validados por personas.

A partir de esos datos, la Gerencia de Sistemas tendrá que confeccionar un registro de las aplicaciones utilizadas y estará facultada para establecer condiciones, restricciones o incluso prohibiciones sobre determinadas herramientas. La medida apunta a preservar la seguridad informática, la confidencialidad y la integridad de los datos de la empresa, así como evitar vulnerabilidades en su infraestructura tecnológica.

Uno de los puntos centrales de la normativa es la protección de información considerada estratégica para el funcionamiento de Osse. Entre los datos que deberán resguardarse figuran los económicos, financieros y legales, la calidad del agua y los efluentes, los datos personales de usuarios y trabajadores y toda la información vinculada con perforaciones, plantas, cisternas, redes, estaciones de bombeo y demás infraestructura utilizada para prestar los servicios sanitarios.

La política también contempla la protección de la propiedad intelectual de la empresa y establece que la información proporcionada a herramientas de inteligencia artificial no debe quedar en poder de terceros. En ese sentido, dispone que los resultados generados mediante estos sistemas deberán ser de titularidad exclusiva de Osse. También incluye la protección de las estrategias de gestión de las distintas áreas y de la infraestructura de sistemas y comunicaciones.

La normativa busca evitar que información sobre la infraestructura de agua y cloacas quede expuesta en plataformas externas.

Otro de los aspectos destacados es que los trabajadores deberán utilizar exclusivamente herramientas de IA autorizadas y respetar las condiciones que establezca la Gerencia de Sistemas. Además, la empresa se compromete a capacitar al personal sobre el funcionamiento de estas tecnologías y, fundamentalmente, sobre los principios y criterios que deberán orientar su utilización.

La resolución también establece que toda información producida mediante inteligencia artificial deberá ser supervisada y validada por una persona. "El algoritmo puede ejecutar y decidir pero la responsabilidad de los actos y la obligación de rendir cuentas es de la persona humana", señala el anexo de la normativa. A su vez, cualquier incidente, divulgación involuntaria, pérdida de confidencialidad o ingreso indebido de información en una plataforma externa deberá ser comunicado inmediatamente a la Gerencia de Sistemas para adoptar medidas de seguridad y mitigación.

En los fundamentos de la resolución, Osse señala que la creciente demanda de herramientas de inteligencia artificial por parte de distintas áreas representa una oportunidad para mejorar la eficiencia y la productividad. Sin embargo, advierte sobre los riesgos que implica su utilización sin controles adecuados. La empresa también aclara que, hasta tanto el Ejecutivo municipal establezca políticas y un reglamento general para el uso de IA en la administración pública, consideró necesario fijar lineamientos propios para ordenar su incorporación.