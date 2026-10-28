Aquatón 2026: Osse inició una nueva edición de su proyecto de educación ambiental

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) inició el Aquatón 2026, las jornadas educativas que del 28 al 30 de octubre reúne a niños, niñas y jóvenes en la emblemática Torre Tanque ara aprender sobre el agua, los servicios sanitarios y el cuidado del ambiente a través de experiencias recreativas.

La apertura fue encabezada por Tomás Amato y Cristina Coria, presidente y vicepresidenta de Osse, respectivamente. Participaron también gerentes de la empresa, las concejales Vanesa Benavidez y Noelia Álvarez Ríos, y el secretario de Educación municipal, Fernando Rizzi. Edea, socio estratégico de la iniciativa, estuvo representada por Florencia Fiore, jefa de Relaciones Institucionales.

La primera jornada estuvo destinada al nivel inicial. Mañana y pasado será el turno de estudiantes de primaria y secundaria, con una convocatoria estimada de 1.200 alumnos de establecimientos municipales, provinciales y privados del Partido de General Pueyrredon.

Durante la apertura, Amato destacó el valor de la educación ambiental para las nuevas generaciones: “Trabajamos para solucionar los problemas del futuro, por eso impulsamos este programa para los chicos, que son multiplicadores del mensaje del cuidado de los recursos naturales. Ya han pasado más de 165.700 estudiantes por esta propuesta, que es una contribución sostenida a través de los años a la formación ambiental de niños y jóvenes de Mar del Plata”, afirmó.

Por su parte, Coria destacó que las actividades se adaptan a cada nivel educativo, combinando contenidos informativos con propuestas lúdicas para facilitar la comprensión de los temas. Asimismo, puso en valor la Torre Tanque que, además de ser Monumento Histórico Nacional y un espacio emblemático de la ciudad, continúa cumpliendo la función para la que fue diseñada: brindar el servicio de agua potable a la zona alta de alrededores.

Conocer para cuidar

La propuesta incluye actividades sobre la calidad y captación del agua, el control de aguas recreativas, los sistemas cloacales y pluviales, el tratamiento de barros cloacales y la protección del medio marino.

El Laboratorio de Aguas comparte experiencias sobre potabilidad y control de aguas recreativas. También se presentan los procesos de extracción de agua subterránea y el funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), el sistema cloacal y el Emisario Submarino. A su vez, un espacio dedicado al sistema pluvial permite conocer su funcionamiento y la importancia de evitar que los residuos obstruyan los desagües y lleguen al mar.

Como parte del trabajo conjunto, EDEA aporta una propuesta sobre el origen y la importancia de la energía eléctrica, indispensable para captar, bombear y distribuir agua potable y operar instalaciones de saneamiento. Así, los estudiantes conocen la relación entre ambos recursos y la necesidad de utilizarlos responsablemente.

Las actividades se adaptan a cada nivel educativo. Los más pequeños disfrutan del teatro de títeres “Las aventuras de Acuilina y el dragón Derrochófilus”, mientras que los estudiantes secundarios participan del juego grupal de preguntas y respuestas “¡A todo caudal!”. Ambas propuestas refuerzan los contenidos mediante el entretenimiento y la participación.

Educación ambiental para una ciudad sostenible

A través del Aquatón, OSSE acerca a las nuevas generaciones al conocimiento de los servicios sanitarios y la importancia de cuidar el agua y los recursos naturales. La propuesta busca transformar esos conocimientos en hábitos cotidianos responsables y fortalecer el compromiso de niños, niñas y jóvenes con el ambiente.

De esta manera, la educación se convierte en una herramienta fundamental para construir una ciudad más sostenible, con ciudadanos conscientes del valor de los recursos y protagonistas de su cuidado.