Osse iniciará dos nuevas obras cloacales y pluviales por más de $140 millones: dónde serán los trabajos

Osse firmó contratos para iniciar dos nuevas obras cloacales y pluviales con una inversión de más de $140 millones

Obras Sanitarias (Osse) formalizó este lunes los contratos para poner en marcha dos nuevas obras de infraestructura sanitaria en Mar del Plata. Los proyectos contemplan la ampliación de la red cloacal en el barrio Las Heras y la remodelación de sumideros en inmediaciones de avenida Peralta Ramos y Falucho, con una inversión conjunta de $140.555.896, financiada con fondos propios.

La firma de los acuerdos estuvo encabezada por el presidente y la vicepresidenta de Osse, Tomás Amato y Cristina Coria, respectivamente, junto a la jefa de Compras, Silvia Soliverez, y representantes de las empresas Istria e Infraestructura Urbana, que tendrán a su cargo la ejecución de los trabajos.

La iniciativa busca extender el servicio cloacal a sectores del barrio que todavía no cuentan con esta prestación.

Ampliarán la red cloacal en el barrio Las Heras

Una de las intervenciones corresponde a la obra “Completamiento de Redes Cloacales 2026 – Barrio Las Heras”, adjudicada mediante la Licitación Privada Nº 12/26. El proyecto cuenta con un presupuesto de $66.621.059 y un plazo de ejecución de 60 días corridos.

La iniciativa busca extender el servicio cloacal a sectores del barrio que todavía no cuentan con esta prestación. Para ello, se instalarán aproximadamente 597 metros de cañerías de PVC de 160 milímetros, se construirán bocas de registro y se realizarán 31 conexiones domiciliarias, además de los empalmes con la red existente y las tareas complementarias para habilitar el servicio.

Los trabajos se llevarán adelante en las siguientes calles:

Génova entre Vignolo A. y Olazar O.

Olazar O. entre Nápoles y Génova.

Nápoles entre Vignolo A. y Olazar O.

Olazar O. entre Nápoles y Puán.

Puán entre Vignolo A. y Olazar O.

Vignolo A. entre Nápoles y Puán.

Las intervenciones contemplan la ampliación de la red cloacal y la remodelación de sumideros para mejorar el escurrimiento del agua.

Remodelarán sumideros en avenida Peralta Ramos y Falucho

La segunda obra estará a cargo de la empresa Infraestructura Urbana, en el marco de la Licitación Privada Nº 15/26. Se trata del proyecto “Remodelación de Sumideros en avenida Peralta Ramos 4401 y otros”, que demandará una inversión de $73.934.837 y tendrá un plazo de ejecución de 90 días corridos.

La intervención forma parte del programa de mejoramiento operativo de la red de desagües pluviales y apunta a optimizar el escurrimiento del agua en el sector.

El proyecto contempla la demolición de cinco sumideros existentes sobre avenida Peralta Ramos, que serán reemplazados por nuevas estructuras con diseños diferentes.

También se construirán enlaces pluviales entre los sumideros y el frente costero. Para concretarlos, se realizarán excavaciones, se colocarán cañerías y se adecuarán las conexiones correspondientes. Una vez finalizadas estas tareas, se repararán las calzadas y veredas que hayan sido intervenidas.

Inversión en infraestructura sanitaria

Ambos proyectos forman parte del plan de Osse para fortalecer la infraestructura sanitaria, extender el acceso a servicios esenciales y mejorar los sistemas de saneamiento y drenaje urbano.

Con estas intervenciones, la empresa apunta a avanzar en la cobertura de la red cloacal y optimizar el funcionamiento de los desagües pluviales, mediante obras destinadas a mejorar las condiciones de vida de los vecinos.