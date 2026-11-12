Andrea Doblas volvió a hacer historia en Villa La Angostura: título y reconocimiento

Andrea Doblas brilló en La Patagonia y se quedó con la victoria y el título.

El atletismo marplatense volvió a tener protagonismo en la Patagonia. Andrea Doblas se destacó en una nueva edición del K42 Adventure Marathon, disputada en Villa La Angostura, donde consiguió una nueva conquista nacional y sumó un reconocimiento especial a su extensa trayectoria deportiva.

La experimentada corredora afrontó el desafío de los 10 kilómetros y se quedó con el primer puesto de su categoría, resultado que le permitió alcanzar el título de Campeona Nacional Máster de Montaña 2026.

La competencia tuvo además un significado muy especial para Doblas, quien recibió una distinción por sus 15 años de participación en el K42, una prueba que se convirtió en parte fundamental de su historia dentro del atletismo de montaña.

Su trayectoria está marcada por la regularidad competitiva, los resultados destacados y la capacidad de mantenerse vigente a través de los años. Una combinación de experiencia, preparación y determinación que continúa dando sus frutos.

Integrante del equipo Salomon Trail y acompañada por Optitech, la atleta marplatense sigue demostrando que la constancia y el compromiso son pilares fundamentales para alcanzar nuevos objetivos deportivos.

El reconocimiento recibido en Villa La Angostura puso en valor mucho más que sus participaciones: distinguió una historia de esfuerzo sostenido, desafíos superados y una presencia constante en los exigentes circuitos de montaña.

Andrea Doblas regresó de la Patagonia con un campeonato nacional y una distinción que resume 15 años de dedicación al K42. Dos logros que reflejan tanto su excelente presente competitivo como el camino recorrido para llegar hasta aquí.