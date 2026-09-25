De elegir el atletismo "por presupuesto" a ganar el doble oro argentino: la historia de Micaela Levaggi

Mica Levaggi comenzó a correr "porque en Mar del Plata el atletismo es gratis".

En menos de 24 horas, Micaela Levaggi se consagró con dos podios en los Juegos Sudamericanos que se desarrollan en la provincia de Santa Fe. Luego de alzarse con el oro en los 1500 metros y 5000 metros llanos, la atleta junto a su entrenador Leonardo Malgor recordaron sus inicios en el deporte de alto rendimiento y sorprendieron al revelar cómo se volcó al atletismo y empezó a entrenar en la pista Justo Román de Mar del Plata.

El fuerte de Mica es el remate. Fotos: @CadaAtletismo

La historia de Micaela con el atletismo se remonta a 2011. En una clase de educación física mientras cursaba la secundaria, el profesor, que veía en la adolescente de 13 años aptitudes para el deporte le sugirió incursionar en alguno de ellos.

A Mica le gustaba correr, entonces la familia de la atleta la llevó, en noviembre de 2011 a la Pista de Atletismo Justo Román a probarse con Leonardo Malgor. "A Mica le gustaba correr, quería una actividad gratuita porque su familia no podía pagar la cuota de un club", recordó Malgor, mientras Micaela asentía cada palabra.

Leo Malgor es su entrenador desde 2011. Foto: Archivo 0223

Así, la marplatense comenzó a entrenar en la escuelita de deporte que tiene el Ente Municipal de Deporte y Recreación. "Después fue todo contagiar", cuenta orgulloso su entrenador.

"Empecé atletismo porque en Mar del Plata es gratis y porque no necesitaba comprar nada para empezar. Tenía unas zapatillas de tela botita marca pirulo y no necesité nada más", dijo Levaggi en diálogo con TyC al tiempo que buscó quitarle romanticismo. "Mi historia no es ajena a la de otros atletas, soy una persona normal, alquilo, voy en bici a todos lados...", sostuvo

Mica Levaggi comenzó a correr "porque en Mar del Plata el atletismo es gratis". Fotos: @CadaAtletismo

Por su parte, la atleta olímpica María de los Angles "Marita" Peralta, que también es parte del cuerpo de entrenadores de Malgor, recordó el camino de Levaggi para llegar a los sudamericanos.

Para completar el entrenamiento realizó rifas. Foto: Ig @MaríaOlimpica

Es que, para solventar el viaje y el entrenamiento, Micaela el 24 de mayo lanzó una rifa. "Me toca pedirles ayuda nuevamente para seguir representando al país", había escrito la atleta que en dicha oportunidad sorteó zapatillas, buzos y mochilas marca Nike.

"Todo lo recaudado será para cubrir gastos hacia el Panamericano que estaré preparando previamente en Cachi, y poder usar las tres preparaciones en altitud de este año para buscar romper nuevamente mis marcas en Europa. A solo meses de los Juegos Odesur, un año del Mundial y Juegos Panamericanos, y a dos años de los Juegos Olímpicos", detallaba.

Con el pase al Panamericano, está previsto que Micaela cierre este viernes a las 18:55 su participación en los Sudamericanos cuando junto a la marplatense Belen Casetta -y favorita en la modalidad-, representen a la Selección Argentina de Atletismo en los esperados 3000mts con obstáculos.