Alivio para su familia: apareció la joven que era intensamente buscada en Mar del Plata

Después de horas de angustia y una intensa búsqueda, Emily, la joven del barrio Playa Serena que era buscada desde ayer por sus familiares y allegados, fue encontrada y se encuentra en buen estado de salud.

La confirmación llegó este jueves por la tarde, cuando su mamá comunicó la noticia a a 0223: "Ya la encontramos a Emy, está bien gracias a Dios".

Además, la mujer agradeció a todas las personas que se comunicaron y colaboraron para ayudar a dar con el paradero de su hija. "Todos pusieron su granito de arena para encontrarla. Fue un momento horrible, pero ya la encontramos", expresó.

Emily había sido vista por última vez el miércoles alrededor de las 19.30, en inmediaciones de la avenida Juan B. Justo, frente al Hospital Regional de Mar del Plata, cuando pasaba por un local comercial.

La desaparición había generado una profunda preocupación entre sus familiares, ya que su teléfono celular permanecía apagado y, según había explicado su mamá, no era habitual que la joven estuviera incomunicada.

Ante la falta de noticias, la familia había realizado la denuncia correspondiente en la Comisaría 11 y solicitado la colaboración de la comunidad para obtener información que permitiera encontrarla.