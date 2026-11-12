Olivia tiene apenas cinco meses y desapareció de su casa: "Matías todavía la espera en la puerta"

Olivia tiene apenas cinco meses, un flequillito que todavía le cubre los ojos y un pelaje de color colorado que la hace inconfundible. Es inquieta, juguetona y algo miedosa. Todavía estaba en esa etapa de cachorra en la que todo es descubrimiento, juegos y travesuras. Pero desde el martes 10 de noviembre su familia no sabe dónde está y su ausencia dejó un enorme vacío en casa.

Todo ocurrió alrededor de las 15, cuando Olivia jugaba en el patio de la vivienda de Adrián, ubicada en la esquina de Ituzaingó y David Ortega, en el barrio 9 de Julio. Como todavía era muy pequeña y no estaba acostumbrada a salir a la calle, Adrián había colocado una especie de barricada para impedir que pudiera pasar hacia el parque que se encuentra detrás de la casa.

Sin embargo, bastaron apenas unos minutos para que todo cambiara. "Estaba jugando en el patio. A los tres minutos volví a mirar y ya no estaba más. Me había tirado la barricada", contó Adrián en diálogo con 0223, todavía angustiado por lo sucedido.

Tiene pelaje colorado alrededor de los ojos.

Inmediatamente salió a buscarla por el parque, entró a su casa, agarró las llaves y empezó a recorrer las calles. Lo hizo sin celular y sin nada más que la desesperación de encontrarla. Buscó por todos lados, pero Olivia no apareció.

Desde entonces, comenzó una búsqueda que no se detuvo. Recorrió las vías del tren, las calles del barrio y los alrededores. También salió acompañado por Matías, su otro caniche, con la esperanza de que pudiera reconocer el rastro de su pequeña compañera, pero a las dos cuadras dejaba de olerla.

Una perra que llegó para cambiarle la vida a Matías

La historia de Olivia también es la de una familia que atravesó cambios, pero que encontró en sus mascotas un vínculo que permanece intacto.

La pequeña había llegado a la casa por iniciativa de una conocida de Adrián y de su entonces pareja, que la había comprado especialmente para que Matías tuviera compañía. Con el tiempo, el vínculo entre ambos perros se volvió inseparable: Olivia lo buscaba para jugar, lo molestaba durante todo el día y había encontrado en él a su compañero de aventuras.

Cuando la pareja se separó, Adrián quedó al cuidado de los dos caniches. La relación con su expareja sigue siendo buena y hoy ambos comparten la preocupación por la desaparición de Olivia.

Matías en la puerta esperando la vuelta de Olivia.

Pero quien también siente profundamente su ausencia es Matías. "Se pone en la puerta a esperarla", contó Adrián, conmovido por la reacción de su otro perro.

La esperanza de que alguien la haya encontrado

Adrián cree que, por lo pequeña y miedosa que es Olivia, posiblemente alguien la haya visto y levantado para resguardarla. En su casa solía esconderse debajo de la cama o del futón y que no se dejaba agarrar fácilmente.

Por eso, una de las principales hipótesis es que alguna persona la haya encontrado y la tenga bajo su cuidado, sin saber que hay una familia buscándola desesperadamente.

Olivia todavía no había sido bañada ni tenía su primer corte de pelo, porque Adrián esperaba que cumpliera algunos meses más. Conservaba su aspecto de cachorrita, con el pelo largo y el flequillo sobre los ojos. La última vez que había salido de paseo fue acompañada por Adrián y su expareja. Llevaba un collarcito con correa extensible, que incluso le quedaba grande por su pequeño tamaño.

La familia cuenta con la libreta veterinaria, donde constan su primera vacuna y la desparasitación.

Se encontraba jugando en el patio cuando desapareció.

La búsqueda se concentra principalmente en los barrios 9 de Julio, Villa Primera, López de Gomara, Malvinas Argentinas y Libertad, aunque Adrián no descarta que Olivia pueda estar en cualquier otro sector de la ciudad.

"Estoy pasando por una mala situación", expresó, dejando entrever que esta desaparición llega en un momento especialmente difícil de su vida.

La familia pide la colaboración de los vecinos: si alguien vio a Olivia, la encontró o sabe dónde puede estar, pueden comunicarse al 2235685365.

Mientras tanto, en esa casa hay una puerta que Matías sigue mirando y un lugar que permanece vacío.