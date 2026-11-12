Hernán Coronel de Mala Fama protagonizó un fuerte cruce con su pareja durante la grabación de PH

Durante la grabación del programa PH: Podemos Hablar, Hernán Coronel, líder de Mala Fama y participante de MasterChef Celebrity, se vio envuelto en una polémica cuando mencionó a su exmujer al hablar del amor. Este comentario provocó una fuerte reacción de su actual pareja, Berenice Lucrecia, quien se encontraba en el estudio.

Coronel expresó que fue su exesposa, madre de sus tres hijos mayores, quien le enseñó a amar. Estas palabras generaron una inmediata tensión, ya que Lucrecia, tarotista y madre de la hija menor del músico, intentó intervenir en el programa pero fue detenida por el mánager de Hernán. Según informó Natalie Weber, panelista de Intrusos, “el mánager de Hernán la frenó, no lo permitió”.

La disputa no se limitó a las cámaras, ya que durante el primer corte técnico, Hernán y Berenice protagonizaron una discusión audible para todos los presentes en el estudio. Weber confirmó que “discutieron Hernán y su mujer ahí en el estudio. Estaban todos presentes, todos lo escucharon”.

Consultada sobre si Lucrecia logró participar en la emisión, Weber reiteró que no pudo hacerlo debido a la intervención del representante del cantante. El equipo de edición del programa quedó a cargo de decidir si el episodio se incluiría en la emisión del sábado. Daniel Ambrosino explicó que “están editando el programa. Así que ahí vamos a ver si pasó algo, si no pasó algo. Si sale algo al aire, lo están decidiendo en este preciso momento”.

Por su parte, Rodrigo Lussich señaló que si el momento no se muestra al público, la información ya circula por medios informativos y apuntó a una posible “censura importante”, sugiriendo que lo ideal sería que se emitiera el fragmento.

Intentos de comunicación con Hernán Coronel no tuvieron respuesta, ya que estaba ocupado grabando MasterChef Celebrity. En cambio, su representante, Gastón, minimizó el incidente con un escueto “No, no pasó nada, está todo bien”, aunque prometió brindar detalles próximamente. Esta respuesta despertó dudas en el panel, que consideró que podría tratarse de una estrategia para evitar mayor exposición o conflictos.

En medio del debate, Paula Varela propuso una interpretación alternativa sobre la referencia de Coronel a su exmujer, sugiriendo que podría estar relacionada con la experiencia de la paternidad: “Capaz que le estaba diciendo que conoció el amor gracias a su mujer porque fue la primera vez que tuvo hijos. Tal vez viene desde ahí, porque ahí conoció el amor, porque fue la madre de sus primeros hijos”.

Por el momento, resta la confirmación sobre si este tenso momento formará parte del programa emitido o será eliminado en la edición final del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff.