De las primeras clases de nado a la independencia: comienza la cuenta regresiva para el destete del elefante marino

Saturnino, el pequeño elefante marino que se robó el cariño de los marplatenses, continúa creciendo en la playa Unzué y atraviesa una etapa clave de su desarrollo.

Mientras avanza en su aprendizaje, realiza sus primeras clases de nado junto a su madre y se encuentra a pocos días de comenzar el proceso de destete, una instancia fundamental antes de iniciar su vida independiente en el mar.

Durante este período, la madre regresará al mar y la cría permanecerá sola en la costa durante algunos días. Esta separación forma parte del ciclo natural de la especie y le permitirá al pequeño completar su preparación antes de emprender su propio camino.

Tras ese período, la hembra regresará al mar y Saturnino deberá desarrollar las habilidades necesarias para buscar alimento por sus propios medios.

En ese tiempo, deberá desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse en el agua, aprender a buscar alimento por sus propios medios y fortalecer sus capacidades para enfrentar los desafíos de la vida marina. Se trata de una etapa de transición en la que, progresivamente, dejará atrás la dependencia materna para comenzar a valerse por sí mismo.

Cómo acompañar al elefante marino en su crecimiento

Ante esta situación, solicitan a vecinos y turistas que respeten el perímetro de protección establecido alrededor del animal. Mantener la distancia es fundamental para que pueda atravesar este proceso con tranquilidad, sin interferencias ni situaciones de estrés.

Solicitan a vecinos y turistas que respeten el perímetro de protección establecido.

Además, la medida busca prevenir posibles accidentes y garantizar tanto la seguridad de las personas como el bienestar del ejemplar. Por eso, es importante no acercarse, no intentar tocarlo ni interferir en su comportamiento natural.

El respeto por su espacio es clave para acompañar esta etapa de crecimiento y permitir que el pequeño elefante marino complete su desarrollo antes de regresar al mar.