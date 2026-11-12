Inspector de Tránsito de Neuquén fue agredido por una persona en situación de calle y terminó internado

Un inspector de Tránsito de la Municipalidad de Neuquén sufrió una agresión violenta mientras cumplía con sus funciones de ordenamiento vehicular en la intersección de calle Chaneton y avenida Mosconi. El ataque, protagonizado por un hombre en situación de calle, no tuvo provocación ni discusión previa, según informaron desde el municipio.

El agresor se acercó directamente al agente y lo golpeó con puñetazos, causándole heridas de consideración. El inspector fue atendido en el lugar y luego internado, donde recibió tres puntos de sutura en uno de sus ojos. El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, expresó: "Algo muy triste porque uno de los agredidos fue un inspector de Tránsito, un compañero de trabajo que, sin mediar palabra, fue golpeado por una persona".

Desde la Municipalidad aclararon que el atacante no era un automovilista afectado por alguna indicación o procedimiento, sino una persona en situación de calle que habitualmente realiza malabares en la zona. En esta oportunidad, sin motivo aparente, comenzó a golpear al inspector. "No fue a quejarse ni a preguntarnos nada. Lo golpeó deliberadamente y lo lastimó. Tenía una actitud violenta, sus compañeros se acercaron a ayudarlo en cuanto vieron lo que pasó", añadió Baggio.

Durante el incidente, una mujer policía que estaba de civil intervino al advertir la situación, alertó a la fuerza y facilitó la rápida llegada de efectivos que lograron detener al agresor. El subsecretario valoró la respuesta policial y destacó que, en el forcejeo, la agente también sufrió algunos golpes. Además, se sospecha que el agresor podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia, dada su conducta violenta.

Los inspectores de Tránsito estaban en el lugar para facilitar la circulación vehicular afectada por las obras en Avenida Mosconi, organizando el tránsito en distintos sentidos para minimizar las demoras. Baggio expresó su preocupación por que un trabajador municipal termine hospitalizado mientras realiza tareas de servicio para la comunidad: "Los inspectores de Tránsito están trabajando, están cumpliendo con indicaciones para agilizar el tránsito y tratar de que tengamos un mejor día. Estas situaciones nos preocupan".

El funcionario añadió que hacía tiempo que no se registraba un ataque de esta naturaleza contra un agente del área, pero que la violencia del episodio fue especialmente alarmante. "Fue muy violenta. Nuestro compañero terminó internado, con tres puntos de sutura en el ojo. Fue una situación muy fea", indicó.

La Municipalidad de Neuquén realizó la denuncia correspondiente y está siguiendo los procedimientos legales para que el caso sea investigado. Baggio remarcó: "Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer, que es hacer la denuncia y los pasos correspondientes para que esto vaya por la vía legal que tiene que ir".

Finalmente, el subsecretario hizo un llamado a rechazar este tipo de hechos y recordó que detrás de cada uniforme hay una persona con familia y vínculos en la comunidad: "Los inspectores de Tránsito tienen familia, madre, padre, amigos, hijos. Todos son vecinos de nuestra ciudad que están trabajando". Reiteró su repudio a la agresión y subrayó que los trabajadores municipales deben poder desempeñar sus funciones sin exponerse a actos violentos.