Macabro hallazgo: encontraron cadáveres en un río y un basurero y la hipótesis es aterradora

Dos cadáveres fueron encontrados en las últimas horas en escenarios macabros muy distintos: uno apareció en un canal de agua de Bragado, en la provincia de Buenos Aires, y el otro, en una planta de reciclaje de residuos de Diamante, Entre Ríos. Ambos hallazgos se produjeron durante la búsqueda de hombres que estaban desaparecidos y las dos investigaciones avanzan bajo la hipótesis de homicidio. En total, hay cinco sospechosos involucrados: dos demorados en el primer caso y tres detenidos en el segundo.

La autopsia del hombre asesinado en Bragado y el caso del basurero que estremeció a Entre Ríos

El primero de los episodios ocurrió en la zona de Larrea, sobre el canal República de Italia, también conocido como Canal Cafiero. El cuerpo fue localizado el lunes, tal y como lo contó 0223, durante un operativo en el que participaron Bomberos Voluntarios de Mechita, Bragado y Alberti. Los investigadores sospechan que podría tratarse de un joven de 27 años cuya desaparición había sido denunciada por un familiar el sábado. El cadáver apareció a unos 10 kilómetros del lugar donde, según las primeras hipótesis, habría sido arrojado inicialmente.

La Policía investiga qué ocurrió en el segundo caso.

La investigación tomó otro rumbo después de que comenzara a circular un audio de WhatsApp en el que una persona aseguraba que el joven había sido asesinado y mencionaba posibles mutilaciones. Entre las líneas que analiza la Justicia figura un presunto ajuste de cuentas por el robo de herramientas, que habría enfrentado a personas que se conocían previamente. Por el hecho, dos hombres fueron demorados y quedaron a disposición de las autoridades, mientras se intenta determinar qué ocurrió y cuál habría sido la participación de cada uno.

El segundo hallazgo se produjo en una planta de reciclaje de residuos de Diamante, donde la Policía encontró el cuerpo de un hombre durante la búsqueda de un vecino de 64 años que vivía solo en una vivienda rural del distrito Isletas. Sus familiares habían denunciado que no tenían noticias de él desde hacía varios días. Para localizarlo, los efectivos realizaron rastrillajes con perros especializados y drones, hasta que concentraron el operativo en las inmediaciones de la planta. El cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para establecer su identidad y determinar cómo murió.

Por el segundo cuerpo no se pudo establecer su identidad.

En paralelo, la Justicia ordenó tres allanamientos en viviendas de Diamante. Durante los procedimientos, la Policía secuestró elementos considerados de interés para la causa y detuvo a tres hombres, de 40, 40 y 21 años, que quedaron alojados en la Alcaidía Policial. Las pericias forenses y las medidas judiciales pendientes serán clave para confirmar la identidad de las víctimas, reconstruir las circunstancias de cada muerte y establecer las responsabilidades.