Tensión en Los Troncos por el incendio de un auto

Momentos de verdadera tensión se vivieron en la tarde de este jueves en el barrio Los Troncos de Mar del Plata, cuando un vehículo estacionado ardió en llamas y la situación requirió del trabajo de personal de Bomberos.

El dramático siniestro se registró minutos después de las 14 en la intersección de las calles Alvarado y Alsina, justo debajo de un edificio situado en la esquina, donde un Citroën C4 se prendió fuego y causó pánico en la zona.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio del rodado, que se hallaba estacionado entre medio de una camioneta Fiat y otro auto de color verde.

La preocupante escena fue captada en video por peatones que transitaban por las cercanías de la calle comercial Olavarría y se observa, además del vehículo quemándose, a otros automovilistas que se desplazaban por Alsina, a metros del desastre.