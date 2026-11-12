Tensión en Los Troncos por el incendio de un auto
Ocurrió alrededor de las 14 de este jueves en Alvarado y Alsina, y el vehículo se encontraba muy próximo a otros dos rodados.
Por Redacción 0223
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Momentos de verdadera tensión se vivieron en la tarde de este jueves en el barrio Los Troncos de Mar del Plata, cuando un vehículo estacionado ardió en llamas y la situación requirió del trabajo de personal de Bomberos.
El dramático siniestro se registró minutos después de las 14 en la intersección de las calles Alvarado y Alsina, justo debajo de un edificio situado en la esquina, donde un Citroën C4 se prendió fuego y causó pánico en la zona.
Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio del rodado, que se hallaba estacionado entre medio de una camioneta Fiat y otro auto de color verde.
La preocupante escena fue captada en video por peatones que transitaban por las cercanías de la calle comercial Olavarría y se observa, además del vehículo quemándose, a otros automovilistas que se desplazaban por Alsina, a metros del desastre.
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