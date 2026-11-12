Kimberley no pudo sacar una diferencia y tendrá que ganar en Bahía Blanca

Ever Ullúa fue el más claro en un equipo que le costó generar a partir del juego. (Fotos: Prensa Kimberley)

Kimberley tuvo todo para ir a Bahía Blanca con un triunfo y contar con dos resultados para clasificar a la semifinal de la Reválida del Torneo Federal A, pero no jugó bien, desaprovechó las oportunidades que se le presentaron a partir del juego detenido y terminó empatando 1 a 1 frente a Olimpo en el "José Alberto Valle". El martes, la revancha en el "Roberto Carminatti".

La apuesta inicial con dos "tanques" mostró la idea de Mignini. A diferencia de lo que siempre propone, a partir del juego elaborado, intentó llegar con envíos largos, aprovechando la contextura de los delanteros. El problema es que si hay algo que siempre destaca a Olimpo, es la fortaleza física de sus marcadores centrales. Entonces, perdieron más de lo que ganaron. Y en las que pudieron, lo hicieron consiguiendo infracciones cercanas al área.

Sin embargo, no había jugadas de peligro, hasta que Liuzzi interpretó que hubo agarrón de Moiraghi sobre Santillán que se fue cayendo tras un enganche y sancionó el penal que protestó todo Olimpo y que poco le importó a Agustín Vázquez, que remató fuerte al medio y abrió el marcador.

Hasta el final de la etapa, no pasó demasiado. Olimpo funcionaba en el corte pero no podía avanzar, mientras que Kimberley había hecho su parte y le costaba generar más ocasiones.

En la segunda parte no cambió demasiado, no se lastimaban y la visita encontró un regalo del cielo. O del botín derecho de Agustín Stancato, en realidad. El mediocampista la agarró lejos del arco, apuntó y sacó un teledirigido inolvidable, que se clavó en el ángulo tras pegar en el travesaño, picar en la línea y terminar ingresando ante la volada espectacular de Báez.

La visita ganó en confianza pero casi no pudo atacar. Por su parte, sin claridad en el juego, el "dragón" tuvo infinidad de faltas cerca del área que no logró capitalizar, mayoritariamente por ejecuciones fallidas

De esta manera, Kimberley y Olimpo tendrán que definir el semifinalista en Bahía Blanca, con ventaja deportiva para el aurinegro que tendrá que proponer otra cosa, pero que jugará con dos resultados frente a un "dragón" que está obligado a ganar para seguir en carrera.



