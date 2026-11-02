El éxito del proyecto: salió de las inferiores de Kimberley y llegó a los 100 partidos en AFA

El jugador surgido de las divisiones inferiores del club, Agustín Vázquez , alcanzó el centenario de encuentros con la camiseta verde y blanca este sábado en el empate 1 a 1 ante Argentino de Monte Maíz y en lo que fue, además, el pasaje a cuartos de final del Torneo Federal A de Fútbol .

El polifuncional categoría 2004 , hoy ocupando un lugar en la zaga central de la defensa, hizo todo el recorrido formativo en la institución de Avenida Independencia hasta alcanzar su debut en primera división en la Liga Marplatense . En 2022, Vázquez fue clave para la obtención de la decimoséptima estrella de Kimberley al convertir el empate en el encuentro de ida ante Nación.

​​​A partir de ahí, fue una pieza fundamental en el proceso de profesionalización, siendo titular indiscutido en el ascenso al Federal A en la temporada 2023/2024 y afianzándose en el una vez titular a lo largo de las tres temporadas en la categoría.

"Estoy muy contento porque es el club que me formé, el club en el que estoy hace años y el que me dio la posibilidad de ser jugador profesional", expresó Vázquez.

Y agregó: "Voy a tratar de dar siempre lo mejor, con la camiseta que tengo puesta con la que me dio todo desde chico. Los compañeros que tuve anteriormente, he hablado y me han ayudado, me han dado consejos".

Por último, Vázquez le dejó un mensaje a los jugadores de inferiores: " Sigan entrenando, sigan luchando, que los sueños se cumplen, como se me cumplió el mío de de ser jugador profesional. Intenten siempre, que no se den por vencidos, si están mal háblenlo, porque yo en una época estuve mal, lo charlé y mejoré. Todos los sueños que tengan se van a cumplir, así que entrenen, esfuércense, sigan y que en momento va a dar su fruto".

Disciplina, perseverancia y amor por los colores es que lo se destaca de uno de los proyectos de la cantera kimberleña que alcanzó su sueño defendiendo al club que lo formó y del cual es hincha.