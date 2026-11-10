Un relizador marplatense recibirá el premio a la trayectoria en el Festival de Cine

La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina distinguirá este martes a las 14 al realizador, docente e investigador marplatense Miguel Monforte con el "Premio Leonardo Favio a la Trayectoria".

La entrega tendrá lugar en el Espacio Incaa de Chauvin, centro de creación, en el marco del 41 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, ciudad donde Monforte comenzó a estudiar cine en 1986 y, a lo largo de cuatro décadas, ha filmado, enseñado y trabajado en la preservación de su patrimonio audiovisual.

En 1993, el realizador reunió los testimonios de excombatientes marplatenses en "Malvinas, historias de la Historia", cuando sus experiencias todavía tenían poco espacio en la conversación pública. Años después volvió sobre las consecuencias de la guerra en "Héroe corriente", que aborda la restitución de la identidad de los soldados caídos, y en "Los sueños de Elma. Historia de una Madre de Malvinas", que cuenta la historia de la guerra desde la vida de una madre.

La ACCA reconoce también su aporte a la historia del cine de Mar del Plata. Monforte escribió junto a otros investigadores libros sobre la producción cinematográfica de la ciudad y su Festival Internacional. Creó el festival Cinencuadre, fue programador y productor del MARFICI, y enseña montaje y edición en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En el Archivo Museo Histórico Municipal "Roberto T. Barili" trabaja en la recuperación de películas para que esas imágenes se conserven y el público pueda volver a verlas.