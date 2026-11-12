Se viene la Noche de las Heladerías: cómo aprovechar el 2x1 en Mar del Plata

La iniciativa comenzará el próximo miércoles 18 a las 19 horas y se extenderá hasta el cierre de cada heladería.

Este mes se llevará a cabo una nueva edición de La Noche de las Heladerías, un evento que reunirá a más de 500 locales en todo el país. En Mar del Plata, al menos cinco sucursales participarán con una promoción especial de 2x1 en cuartos de kilo de helado artesanal.

La iniciativa comenzará el próximo miércoles 18 a las 19 horas y se extenderá hasta el cierre de cada heladería. Organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), esta jornada contará con el lanzamiento de un sabor exclusivo llamado Maní Split, que combina crema de maní tostado, dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal.

Las sucursales participantes están distribuidas en distintos puntos de la ciudad, incluyendo la zona de Batán y sus alrededores, facilitando el acceso tanto a vecinos como a turistas interesados en disfrutar la promoción.

El sabor Maní Split es el protagonista de esta décima edición y forma parte de la campaña "El sabor de lo nuestro", que busca resaltar los ingredientes nacionales y la identidad del helado artesanal argentino.

Este evento especial se enmarca dentro de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará del 16 al 22 de noviembre, celebrando la tradición y calidad del producto local.