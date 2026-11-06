La Noche de las Heladerías: ¿Dónde aprovechar el 2x1 en Mar del Plata?

Este miércoles 18 de noviembre se realizará una nueva edición de La Noche de las Heladerías, una iniciativa que reunirá a más de 500 establecimientos de todo el país. En Mar del Plata ya hay al menos cinco sucursales adheridas, donde se podrá aprovechar la promoción de 2x1 en cuartos de kilo de helado artesanal.

Maní Split, el sabor de esta nueva edición.

La jornada comenzará a las 19 y se extenderá hasta el cierre de cada local. La propuesta es organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) y tendrá como novedad el lanzamiento de un sabor especial: Maní Split, una combinación de crema de maní tostado, dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal.

La ciudad contará con cinco sucursales distribuidas en distintos sectores, para que vecinos y turistas puedan sumarse a la propuesta.

Habrá 2x1 en cuarto de kilo durante la promoción.

En la zona sur estarán disponibles:

Helados Kelly : avenida Edison 1559. El establecimiento permanecerá abierto hasta las 00.

: avenida Edison 1559. El establecimiento permanecerá abierto hasta las 00. Helados Polar : Fortunato de la Plaza 4601. Abierto hasta las 00.

: Fortunato de la Plaza 4601. Abierto hasta las 00. Helados L'SUCRE : avenida Juan B. Justo 485. Abierto hasta la 1 de la madrugada.

En tanto, en la zona de La Perla se podrá acceder a la promoción en:

Helados L'SUCRE : Avenida Independencia 485.

Por último, en el centro de la ciudad estará adherida:

Conito Cool : San Martín 3179. Abierto hasta las 23.

Habrá sucursales disponibles en Batán y alrededores. Podes consultar en el mapa completo.

Un nuevo sabor para celebrar la jornada

Además de la promoción, esta décima edición tendrá como protagonista a Maní Split, un sabor creado especialmente para la ocasión que combina crema de maní tostado, dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal.

Participarán más de 500 heladerías en todo el país.

La propuesta forma parte de la campaña "El sabor de lo nuestro", que busca destacar los ingredientes nacionales y poner en valor la identidad del helado artesanal argentino.

Este icónico evento forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se realizará desde el 16 al 22 de noviembre.