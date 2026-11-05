Sale a la cancha el maní split en La Noche de las Heladerías: habrá 2x1 en cuartos de kilo

El próximo miércoles 18 de noviembre, desde las 19 horas y hasta el cierre de cada establecimiento, más de 500 heladerías artesanales de todo el país se sumarán a la décima edición de La Noche de las Heladerías. En esta jornada especial, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), los clientes podrán aprovechar la tradicional promoción de 2x1 en cuartos de kilo de helado artesanal.

Esta edición trae una novedad gastronómica destacada: el lanzamiento de Maní Split, un sabor especialmente creado para la ocasión que combina la crema de maní tostado con dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal. Esta innovación se enmarca en la campaña “El sabor de lo nuestro”, que busca resaltar los ingredientes nacionales y la identidad del helado artesanal argentino.

La Noche de las Heladerías forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se celebrará del 16 al 22 de noviembre bajo el lema “El sabor de lo nuestro”. Esta iniciativa pone en valor la calidad de las materias primas provenientes de distintas regiones del país y el trabajo de los maestros heladeros.

“Esta vez queremos poner el foco en algo que nos identifica y nos distingue: el sabor de lo nuestro”, afirmó Maximiliano Maccarrone, presidente de Afadhya, destacando la importancia de la identidad local en la producción artesanal de helados.

Durante la jornada del 18 de noviembre, los locales adheridos ofrecerán dos cuartos de kilo de helado por el precio de uno, una promoción que busca incentivar el consumo y celebrar la tradición heladera argentina. La iniciativa se ha consolidado como una de las principales actividades para promover el sector artesanal a nivel nacional.

La décima edición reafirma el compromiso con la calidad y la identidad gastronómica, celebrando una década de crecimiento y reconocimiento para las heladerías artesanales en Argentina, con una propuesta que invita a disfrutar de sabores auténticos y a descubrir la creatividad de sus maestros heladeros.