Erosión costera: qué medidas propone un estudio para proteger las playas de Mar del Plata

El estudio recomienda evaluar la capacidad de carga de las playas para evitar que la ocupación intensiva y la infraestructura profundicen el deterioro costero.

La erosión costera representa uno de los principales desafíos ambientales para Mar del Plata y el resto de las localidades del litoral bonaerense, según reveló un reciente informe difundido por el Ministerio de Ambiente provincial y realizado por investigadores de la Unmdp y Conicet. Frente a un escenario de retroceso progresivo de las playas, el estudio científico que analizó diez puntos del frente costero marplatense no solo identificó los sectores más comprometidos, sino que también planteó una serie de medidas para reducir el impacto y mejorar las condiciones de conservación.

Entre las recomendaciones se encuentra avanzar con la alimentación artificial de arena, conocida como refulado, en aquellas playas que presentan un déficit de sedimentos. Esta intervención permite recuperar parte de la superficie perdida y mejorar el ancho de las playas, aunque requiere estudios previos sobre la disponibilidad y las características del material que se utilizará, además de tareas de mantenimiento para sostener sus resultados.

El refulado aparece como una de las alternativas para enfrentar la pérdida de arena, pero no constituye una solución definitiva. Su efectividad depende de la dinámica natural de cada sector, del comportamiento de las corrientes y de la frecuencia con la que se producen los eventos que provocan la extracción de sedimentos.

Playa Grande. El refulado de arena aparece entre las alternativas propuestas para recuperar superficie en las playas que presentan déficit de sedimentos.

Los límites de la ocupación de las playas

Otro de los aspectos señalados es la necesidad de determinar la capacidad de carga física de las playas, es decir, establecer cuánto espacio y qué nivel de ocupación pueden soportar sin que se produzca un deterioro significativo de sus condiciones ambientales.

La recomendación apunta especialmente a la actividad de los balnearios y a la infraestructura instalada sobre algunos sectores de la costa. La ocupación intensiva, las construcciones y las intervenciones sobre los médanos pueden modificar la dinámica de los sedimentos y reducir la capacidad natural de recuperación de los ambientes costeros.

En ese sentido, el estudio plantea evaluar los efectos que producen las obras de infraestructura y las defensas costeras. Escolleras, espigones y otras estructuras pueden proteger determinados sectores, pero también alterar el transporte de arena y trasladar los problemas erosivos hacia playas cercanas. Por eso, las intervenciones requieren análisis que contemplen el funcionamiento del conjunto del sistema costero y no solamente el lugar donde se ejecuta una obra.

El fallecimiento de Emma en 2018, por el derrumbe de una acantilado en Las Delicias, una de las páginas más dolorosas de los efectos de la erosión costero y la falta de prevención.

Prevención de derrumbes y riesgos ambientales

El relevamiento también pone el foco en la identificación de sectores con riesgo de derrumbes y desprendimientos. En esos lugares, propone avanzar con mecanismos de supervisión y señalización, además de evaluar restricciones de acceso cuando las condiciones de seguridad lo requieran.

La prevención adquiere relevancia en sectores donde la erosión afecta acantilados y barrancas, ya que el retroceso del terreno puede generar situaciones de peligro para quienes utilizan las playas o circulan por las zonas superiores.

Por otra parte, el documento incorpora la necesidad de profundizar los estudios sobre los efectos de las sudestadas, las marejadas, las precipitaciones intensas y el aumento del nivel del mar. Estos fenómenos, combinados con los cambios asociados al calentamiento global, pueden acelerar la pérdida de sedimentos y modificar las condiciones de estabilidad de la costa.

El informe plantea reforzar los controles ambientales sobre el dragado portuario y los posibles efectos de la contaminación en los ambientes costeros.

El impacto del dragado y la contaminación

Entre las cuestiones ambientales que requieren atención también aparece el dragado portuario, una acción recurrente para mantener operativo el Puerto de Mar del Plata. El movimiento de sedimentos puede provocar la resuspensión de contaminantes acumulados en el fondo marino, por lo que resulta necesario evaluar los posibles impactos de estas tareas y establecer controles adecuados.

El estudio plantea, además, la importancia de contar con un sitio específico para el vertido controlado de los desechos provenientes de las embarcaciones, con el objetivo de evitar que esos materiales terminen afectando los ambientes costeros.

Las recomendaciones muestran que la protección de las playas no depende de una única obra ni de una intervención aislada. El desafío consiste en combinar acciones de recuperación de arena, ordenamiento de la ocupación, evaluación de las defensas costeras y controles ambientales, con una planificación que contemple los procesos naturales y los efectos del cambio climático.