Mar del Plata tuvo su propia Torre Eiffel: el extraño monumento que desapareció del centro y nadie pudo recuperar

Mar del Plata tuvo su propia Torre Eiffel, aunque pocos conocen la historia de esta estructura que durante los primeros años del siglo XX se levantó en el centro de Plaza Colón. A diferencia del monumento parisino, no había sido construida para decorar ni para homenajear a Francia: era un molino de viento que extraía agua y abastecía el sistema de riego del paseo. Con el paso del tiempo dejó de funcionar, fue desmontado y su destino quedó envuelto en una incógnita.

La Torre Eiffel que estuvo emplazada en Mar del Plata

El molino estaba ubicado junto al monumento a Cristóbal Colón y formaba parte del diseño paisajístico de la plaza, que incluía senderos, lagos artificiales, islotes y puentes. Su estructura metálica reproducía, a menor escala, la silueta de la famosa torre parisina y sostenía un depósito elevado para almacenar el agua. Había sido fabricado por la firma de Miguel Nicolás Lanús y llegó a Mar del Plata desarmado, en distintas partes que luego fueron montadas en el lugar.

Sostenía un depósito elevado donde se situaba el agua.

Aunque algunas reconstrucciones sitúan su instalación alrededor de 1903, existe una postal histórica fechada en 1901 en la que ya se puede observar la estructura. Por eso, no es posible establecer con precisión el año en que comenzó a funcionar. Lo que sí se sabe es que formaba parte de una etapa en la que la ciudad buscaba darle una imagen monumental y europea a sus espacios públicos, mientras resolvía necesidades concretas de infraestructura.

Su desaparición estuvo vinculada con los cambios en el abastecimiento de agua de la ciudad. En 1911 se inauguró el tanque de la loma de Stella Maris, una obra que volvió innecesario el sistema de extracción que utilizaba el molino de Plaza Colón. Sin embargo, esa explicación no resuelve el principal interrogante: no hay documentación precisa que permita determinar cuándo fue desmontado, quién estuvo a cargo del retiro ni qué ocurrió con sus piezas. Tampoco se pudo confirmar que haya sido trasladado a otro sitio.

La instalación había arribado desmontada a Mar del Plata.

La estructura no quedó solamente en el recuerdo de las postales antiguas. El municipio la incorporó al registro de patrimonio escultórico desaparecido bajo la denominación "Molino de agua Torre Eiffel", un reconocimiento oficial de que formó parte de la historia urbana marplatense. Más de un siglo después de su desaparición, la antigua torre sigue siendo una de esas construcciones que muchos habitantes desconocen y cuya historia todavía guarda una pregunta sin respuesta: dónde terminaron sus restos.