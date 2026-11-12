Jueves de playa pero también de lluvias: rige un alerta “temprana” para Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

El veranito que atraviesa Mar del Plata desde hace unos días, comienza a preparar la despedida, que será con un poco de agua al comienzo y luego, las tormentas.

El pronóstico de los principales sitios webs anticipan un tiempo con condiciones cambiantes, con momentos de playa lluvias y posibles tormentas que marcarán el tramo final de la semana. De acuerdo con el pronóstico, la inestabilidad se hará sentir especialmente entre este jueves y el viernes, mientras que el sábado y el domingo se espera una mejora de las condiciones meteorológicas.

Para este jueves 12 se prevé una jornada marcada por el sol, con una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 16. Hay probabilidades leves de precipitaciones durante distintos momentos del día, que aumentan hacia la noche y no habrá que descartar algún chaparrón cerca de la medianoche.

El viento se hará sentir por la tarde, del noreste, luego rotando al este, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Rige un alerta amarilla para la región

El viernes 13 continuará la inestabilidad, aunque con temperaturas más moderadas, más acordes con la primavera. La máxima llegará a los 22 grados y la mínima será de 15. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hay posibilidades de lluvias y tormentas aisladas y rige un alerta “temprana” para la noche.

El alerta amarillo indica tormentas aisladas, algunas podrían ser fuertes. Según el informe, “las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

El SMN pronostica lluvias en los próximos días en Mar del Plata. Foto: 0223.

También se esperan ráfagas de viento que podrían ubicarse entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

La situación comenzará a mejorar durante el sábado 14. Se espera una jornada con una máxima de 20 grados y una mínima de 11, con algunas precipitaciones durante la mañana y una tendencia a condiciones más estables hacia la tarde.

En tanto, el domingo 15 se presentará con mejores condiciones meteorológicas. El cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidades significativas de lluvia y con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 20 grados.