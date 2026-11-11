Aprovechá el miércoles de playa que vuelven las lluvias a Mar del Plata

Mar del Plata sigue de racha en materia climática. Desde el sábado, la ciudad no ve caer una gota de agua y este miércoles, según informaron desde el Servicio Meteorológico de la ciudad, este miércoles será el día más cálido, con una temperatura máxima que alcanzará los 26 grados. Pero, desde el jueves vuelve la probabilidad de chaparrones a la Costa Atlántica.

El organismo nacional indicó que, además para este miércoles se espera que el viento se mantenga en dirección norte y no supere los 22km/h.

Para este jueves, en tanto se espera que la temperatura llegue a los 25°, pero por la tarde hay probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Además, el viento por la noche alcanzará los 41km/h con ráfagas que llegarán a los 51km/h.

Así, marplatenses y turistas tienen, este miércoles la posibilidad de disfrutar de la última jornada de playa completa en Mar del Plata.