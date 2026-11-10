Pronostican un miércoles con más calor y después llegan las tormentas a Mar del Plata

El martes se despedirá con una noche calurosa en la que el termómetro no bajará de los 20°.

Después de un martes con altas temperaturas y cielo mayormente nublado en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el termómetro seguirá en ascenso este miércoles y anticipó tormentas para los días posteriores.

En principio, el organismo prevé una noche cálida, con 21°, cielo cubierto y viento moderado, de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h), proveniente del sector noroeste.

Noviembre trajo los primeros días de calor a Mar del Plata.

Para este miércoles, se espera que la temperatura máxima alcance los 26°, mientras que la mínima será de 15°. Sin embargo, la nubosidad dará lugar a cortos períodos de sol y comenzará a disiparse recién hacia las últimas horas del día.

En cuanto al viento, el SMN proyecta que se mantenga entre los 13 y 22 km/h, proveniente del norte, sin grandes variaciones a lo largo de la jornada.

Si bien el jueves volvería a registrarse una máxima de 25°, el pronóstico adelantó tormentas aisladas durante la tarde y la noche, acompañadas por ráfagas de hasta 59 km/h del sector este. El panorama será similar el viernes, cuando se esperan 22° de máxima y precipitaciones durante el mediodía.