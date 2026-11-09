Con sol y altas temperaturas: así estará el clima este lunes en Mar del Plata

En el último día del fin de semana largo, Mar del Plata tendrá una jornada con buenas condiciones climáticas, temperaturas agradables y cielo mayormente despejado. El sol será protagonista durante gran parte del día, aunque se esperan algunas ráfagas de viento hacia la tarde.

Se espera el fin de un fin de semana largo con condiciones ideales para planes al aire libre.

Las primeras horas de la mañana comenzó con 11 grados,cielo despejado, una humedad del 95% y vientos leves del noroeste a 17 kilómetros por hora. El sol acompañó desde temprano a quienes se acercaron a la playa y a disfrutar la costa.

La máxima será de 22 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes se espera una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 22. Durante la mañana el cielo permanecerá despejado, mientras que hacia la tarde y la noche estará algo nublado. No se prevén precipitaciones.

Por la tarde comenzará a nublarse levemente y podrían aparecer ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, provenientes del sector noroeste. Además, durante la tarde podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, una condición que se mantendría hasta la madrugada del martes.