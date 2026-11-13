El Municipio reclamará a Aerolíneas Argentinas por el vuelo directo entre Mar del Plata y Mendoza.

La decisión de Aerolíneas Argentinas de excluir del cronograma de verano la ruta aérea directa entre Mar del Plata y Mendoza provocó profundo malestar en el sector turístico local.

En diálogo con Extra Radio, FM 102.1, Diego Juárez, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) se mostró sorprendido con la decisión de la aerolínea de bandera de postergar la apertura de la conexión aérea para después de la temporada estival. “Cuando nosotros hicimos la actividad de los CEOs de líneas aéreas, que seguimos trabajando con esa agenda, teníamos de parte de Aerolíneas que el vuelo iba a estar el 1 de octubre. Después lo cambiaron para enero y ahora lo cambian para marzo. Y la verdad que es un vuelo que nosotros necesitamos”, admitió.

El Municipio reclamará a Aerolíneas Argentinas por el vuelo directo entre Mar del Plata y Mendoza.

En ese marco, desde el gobierno de Guillermo Montenegro buscan tender puentes de entendimiento con las autoridades de Aerolíneas Argentinas. “Estamos viendo si nos podemos reunir con los directivos de la compañía aérea, porque es un vuelo que nosotros, según tengo entendido, iba a más del 70%. Es un vuelo que necesita tanto Mar del Plata como Mendoza”, dijo.

Preocupación por la postergación de la ruta Mar del Plata-Mendoza: sería para después del verano. Foto archivo.

Desde el ente de turismo buscan explicarle a los directivos de Aerolíneas de la importancia de la ruta aérea, no solo para el turismo, sino también para la economía de la ciudad. “Hay una actividad muy fuerte de Trapiche, Costa y Pampa y otras bodegas que están viniendo. Lo estoy hablando también con representantes de la Asociación Hotelera. La verdad es que necesitamos que ese vuelo vuelva a tener Mar del Plata la conexión directa con Mendoza que tenía los miércoles y los domingos. Es un vuelo que sirve y también es redituable”, aseguró Juárez.

El fuerte reclamo de los hoteleros

La noticia sobre la decisión de Aerolíneas fue cuestionada desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (Aehg), que a través de un comunicado expresaron su “profunda preocupación” por la cantidad de importantes eventos de la industria vitivinícola, que convocan a miles de visitantes de toda la Argentina.

Según indicaron, la eliminación de este corredor aéreo directo pone en serio riesgo la continuidad y el crecimiento de estas iniciativas, afectando la logística de productores, sommeliers y turistas.

Preocupación por la postergación de la ruta Mar del Plata-Mendoza: sería para después del verano. Foto archivo.Preocupación por la postergación de la ruta Mar del Plata-Mendoza: sería para después del verano. Foto archivo.

“Este fenómeno excede el ámbito de la estacionalidad turística: el desarrollo del enoturismo en la zona de Chapadmalal, con la radicación de bodegas mendocinas de reconocido prestigio y emprendimientos inmobiliarios con viñedos propios, demuestra que la cultura del vino se ha convertido en un motor de diversificación económica indispensable para Mar del Plata y el Partido de General Pueyrredón. Romper este puente aéreo significa darle la espalda a un sector productivo dinámico que nos elige como socios estratégicos”, advirtieron.