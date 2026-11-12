“Mar del Plata tuvo el mejor fin de semana del año”: satisfacción del EmturyC por el gran arribo de turistas

Pasó el fin de semana que se convirtió en extralargo por los feriados del Papa León XV en su visita a la Argentina y el balance del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) es más que positivo, con tres días de descanso que en algunos casos se extendieron a seis.

En diálogo con Extra Radio, FM 102.1, Diego Juárez, presidente del EmturyC, se mostró muy conforme con la gran cantidad de turistas que pudieron disfrutar de “La Feliz” en noviembre, con playas casi completas gracias a un veranito de buenas temperaturas.

“Estamos muy contentos y muy satisfechos porque fue un fin de semana esperado por todo el marplatense y el empresario que hacen a esta hermosa ciudad. La verdad es que fueron unos días con mucha actividad, acompañados por el buen clima”, expresó.

Diego Juárez, presidente del EmturyC, se mostró muy satisfecho con el fin de semana XL en Mar del Plata. Foto archivo.

Para el funcionario de Guillermo Montenegro, fue un fin de semana “atípico” por los feriados, en la que “Mar del Plata se llenó de gente”, con eventos como la Media Maratón o el Festival de Cine y con otros que se desarrollarán el próximo fin de semana como la Toy Con Gamer.

Miles de personas disfrutaron de la costa marplatense. Foto: 0223.

“Fue el mejor fin de semana del año y todavía quedan otros, que esperemos sean también tan positivos. Porque en este fin de semana hubo muchos de distintos lugares del país que aprovecharon la llegada del Papa León y que no solo se quedaron hasta el lunes o hasta el martes, sino algunos incluso se quedaron hasta el miércoles. Y otros se fueron hoy temprano por la mañana”, aseguró Juárez.

Mar del Plata vs Brasil

Consultado acerca de la competencia que ofrecen las playas de Brasil -pese a la devaluación que recientemente sufrió el Real- con respecto a Mar del Plata, el titular del ente de turismo no dudó: “Mar del Plata está por encima de lo que es cualquier destino de Brasil. Pero no solamente a nivel económico, sino también por el servicio. Irte a Brasil hoy, un vuelo a Brasil te cuesta entre 700 y 800 dólares”, resaltó.

El EmturyC resaltó la calidad de los servicios en las playas de Mar del Plata. Foto: 0223.servicios

En ese análisis, puso de relieve la calidad de los servicios que cuentan los balnearios de nuestra ciudad con respecto a las playas brasileñas. “Acá tenés el servicio de carpas. Si no te gusta la carpa te vas a la arena, pero también podés tener la piscina, el estacionamiento, el baño, el vestuario. Andá a una playa de Brasil... ¿qué hay?”, comparó.