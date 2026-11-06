Advierten que la suspensión del vuelo directo entre Mar del Plata y Mendoza afecta al desarrollo del enoturismo

La decisión de Aerolíneas Argentinas de excluir de su programación de verano el vuelo directo entre Mar del Plata y Mendoza generó preocupación en el sector hotelero y gastronómico local. Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (Aehg) advirtieron que la medida no solo afecta la conectividad turística, sino también el crecimiento de una actividad que ganó protagonismo en los últimos años: la industria vitivinícola y el enoturismo.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que la conexión con la región cuyana resulta estratégica para sostener eventos, encuentros comerciales y propuestas vinculadas con la cultura del vino que tienen a Mar del Plata como escenario.

Un avión de Aerolíneas Argentinas sobrevuela Mar del Plata.

Entre ellos destacó a la Chachingo Wine Fair, que ya celebró cinco ediciones consecutivas en la ciudad y convoca a miles de visitantes y referentes de la industria de Mendoza y de distintos puntos del país.

Para la Aehg, la eliminación del corredor aéreo directo pone en riesgo la continuidad y el crecimiento de este tipo de iniciativas, debido a las dificultades logísticas que puede generar para productores, sommeliers y turistas.

Un avión de Aerolíneas Argentinas permanece en la pista del aeropuerto Astor Piazzolla.

El crecimiento del vino en Mar del Plata y Chapadmalal

La preocupación de la entidad también está vinculada con el desarrollo de la actividad vitivinícola en el Partido de General Pueyrredon. En particular, señaló el crecimiento del enoturismo en la zona de Chapadmalal, donde se radicaron bodegas mendocinas de reconocido prestigio y avanzaron emprendimientos inmobiliarios que incorporaron viñedos propios.

Desde la asociación consideraron que la cultura del vino dejó de ser una propuesta complementaria para convertirse en un factor de diversificación económica y generación de actividad durante todo el año.

Una sala de degustación en una bodega marplatense, en el marco del crecimiento del enoturismo.

"Cabe destacar que las bodegas más importantes del país eligen permanentemente nuestra ciudad como escenario para el lanzamiento de sus productos, la realización de encuentros de alta gama, catas dirigidas y prestigiosas charlas", afirmaron.

La entidad planteó que la conectividad aérea resulta fundamental para sostener ese vínculo entre ambas regiones. “Romper este puente aéreo significa darle la espalda a un sector productivo dinámico que nos elige como socios estratégicos”, señalaron.

La institución sostuvo que trabaja para consolidar a Mar del Plata como un destino turístico activo durante los doce meses del año y advirtió que las restricciones en materia de conectividad pueden afectar ese objetivo, especialmente en un contexto económico desafiante.