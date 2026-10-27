Deportista e influencer denunció a Aerolíneas Argentinas por romperle la silla de ruedas

La deportista de surf adaptado mostró la odisea de viajar con la silla.

Flor Santillán es una reconocida periodista y escritora oriunda de Córdoba y radicada en Mar del Plata, que aprovecha las redes sociales como influencer (desde @malditalisiadaok) para difundir contenido sobre personas con discapacidad y accesibilidad, y mostrar sus entrenamientos como deportista de surf adaptado.

Cada 15 días aproximadamente, la joven viaja a su ciudad natal para visitar a su familia, pero los vuelos se ven empañados por un hecho que le genera impotencia y dolor: los constantes daños a su silla de ruedas.

“No sé si lo hacen a propósito, no sé si soy la única a la que le pasa constantemente, pero no puede ser que cada dos o tres vuelos me rompan la silla de ruedas; da mucha bronca e impotencia", sentenció en redes con respecto a la firma Aerolíneas Argentinas.

A través de videos y fotos, mostró los daños en el joystick y en uno de los caños de la estructura y contó que hace casi dos meses la empresa le destruyó otra silla y que todavía sigue esperando una respuesta a ese reclamo.

Así quedó el eje de su silla de ruedas.

cuestionó el tiempo y las dificultades que implica reclamar por estos daños

cuestionó que las sillas de ruedas sean tratadas como equipaje común

La periodista también. “Un vuelo de 40 minutos a una persona con discapacidad le lleva cinco horas”, señaló, y aseguró que muchas veces no encuentra personal que pueda resolver el problema.En su denuncia, relató que un trabajador de la empresa le gritó y le dijo que se fuera. Tambiény afirmó que nadie le pidió disculpas por lo ocurrido.





“Ojalá que algún día habitemos una sociedad que entienda que una silla de ruedas es equivalente a un par de piernas”, manifestó. Según explicó, la silla quedó inutilizable y el daño representa mucho más que la rotura de un objeto: afecta directamente su movilidad y autonomía.